Candy: Jessica Biel è la vicina di casa che non si augura a nessuno, nel trailer ufficiale della miniserie crime

News Serie TV

Il drama, basato sulla storia vera dell'assassina Candy Montgomery che nel 1980 uccise la sua vicina di casa con un'ascia, debutterà negli Stati Uniti su Hulu il 9 maggio.

Candy Montgomery era generosa, amorevole, impastava cupcake e si impegnava nella parrocchia della sua cittadina texana. Ma aveva anche una torbida relazione con il marito della sua migliore amica e vicina di casa che la portò a uccidere lucidamente a colpi d'ascia quest'ultima. Una delle storie criminali che l'America ricorda con più orrore, quella della casalinga texana che nel 1980 fu condannata per l'omicidio di Betty Gore, rivive nella miniserie Candy, di cui Hulu ha diffuso il trailer ufficiale. Con Jessica Biel e Melanie Lynskey (Yellowjackets) rispettivamente nel ruoli di Candy e Betty, il drama uscirà negli Stati Uniti il 9 maggio (in Italia non ha ancora una collocazione).





Candy: La trama della miniserie e il resto del cast

Creata dallo stesso team dietro l'apprezzata The Act (Robin Veith ha scritto la sceneggiatura dell'episodio pilota ed è produttore esecutivo insieme a Buel, Michelle Purple e Nick Antosca), Candy racconta la storia vera di Candy Montgomery, una casalinga e madre che nella vita ha fatto tutto bene: ha sposato un brav'uomo (Timothy Simons, Veep), ha avuto due figli, e si è stabilità in una bella casa nei sobborghi. Ma quando la pressione del conformismo cresce e si fa insopportabile dentro di lei, i suoi comportamenti smaniano per un po' di libertà, con risultati mortali. Soprattutto per Betty Gore, la sua vicina di casa, un'insegnante, una moglie e una madre che, un venerdì 13 del 1980, vede la sua vita finire in un lago di sangue sul pavimento della sua lavanderia.

Il resto del cast di Candy include la star di Halo e Orange is the New Black Pablo Schreiber nel ruolo di Alan Gore, il marito di Betty, e il veterano di Law & Order: Unità Speciale Raúl Esparza. Candy non si deve confondere con Love and Death, miniserie di HBO Max incentrata sullo stesso caso di cronaca in cui a interpretare la casalinga Candy Montgomery ci sarà Elizabeth Olsen.