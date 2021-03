Calls: L'enigmatico trailer della serie di AppleTV+ che si può solo ascoltare

News Serie TV

Il cast stellare include Pedro Pascal, Rosario Dawson, Nick Jonas, Aubrey Plaza e molti altri: ma sentiremo solo le loro voci.

AppleTV+ presenta quella che più che una semplice serie tv sembra essere un esperimento sociale. Parliamo di Calls, in arrivo in streaming il 19 marzo, un singolare drama che si caratterizza per essere essenzialmente una serie che si ascolta, come si capisce dal trailer ufficiale appena rilasciato dalla piattaforma di video in streaming. Ma attenzione: anche se non vedremo i protagonisti, sentiremo le loro voci. E che voci, visto che il cast stellare include celebri attori quali Pedro Pascal, Rosario Dawson e Nick Jonas, solo per citarne alcuni.

Calls: Di cosa parla la nuova serie di AppleTV+

Crata da Fede Álvarez, Calls è una serie thriller che si basa essenzialmente su dialoghi telefonici tra diversi interlocutori. L'intero drama è formato da 9 episodi in cui ascolteremo semplicemente le voci dei protagonisti impegnati in conversazioni telefoniche e vedremo sullo schermo soltanto forme geometriche colorate, luci e altri effetti. "A Hollywood senti spesso dire che qualcuno sta facendo qualcosa che non è mai stata fatta prima, ma sono felice che nel mio caso questo sia al 100 percento vero", ha dichiarato a Entertainment Weekly il creatore. Come si capisce dal trailer, i dialoghi saranno piuttosto concitati (sintomo che qualcosa di particolare starà accadendo attorno ai protagonisti) e gli episodi, che non dureranno più di 15 minuti l'uno, saranno collegati l'uno con l'altro. Gli spettatori, insomma, saranno chiamati a prendere parte alla storia non subendola passivamente: dovranno collegare le conversazioni ascoltando attentamente.

Il cast

Ecco tutte le voci, molto note, che ascolteremo in Calls: Nicholas Braun, Clancy Brown, Lily Collins, Rosario Dawson, Mark Duplass, Karen Gillan, Judy Greer, Laura Harrier, Paul Walter Hauser, Danny Huston, Nick Jonas, Riley Keough, Joey King, Stephen Lang, Jaeden Martell, Paola Nuñez, Pedro Pascal, Edi Patterson, Aubrey Plaza, Danny Pudi, Ben Schwartz, Aaron Taylor-Johnson e Jennifer Tilly.