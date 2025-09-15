Call My Agent - Italia: I teaser della terza stagione ci presentano le nuove guest star

News Serie TV

La serie remake del cult Dix pour cent, Call My Agent - Italia, tornerà a novembre su Sky e in streaming solo su NOW: nella nuova stagione ospiti speciali come Luca Argentero, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, Stefania Sandrelli e tanti altri: ecco i primi teaser.

Grandi ritorni, nuove star, e una minaccia incombente pronta a sconvolgere gli equilibri della CMA: Call My Agent - Italia, la serie Sky Original ispirata alla comedy francese Dix pour cent, si prepara a tornare in grande stile con la sua terza, attesissima stagione. I nuovi episodi arriveranno a novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW (una data d'uscita precisa non è stata ancora annuciata) e i teaser appena diffusi (condensati nel video che vedete qui sotto) ci danno un primo assaggio del caos e della comicità che solo una serie come questa assicura.

<a href="https://www.comingsoon.it/serietv/call-my-agent-italia/3454/video/?vid=47915" title="Call My Agent - Italia 3: Stagione 3: Il Primo Trailer annuncia la data di uscita e svela i nuovi protagonisti - HD">Call My Agent - Italia 3: Stagione 3: Il Primo Trailer annuncia la data di uscita e svela i nuovi protagonisti - HD</a>

Call My Agent - Italia: Cosa ci aspetta nella terza stagione

Prodotta da Sky Studios e Palomar (Mediawan Company), la serie continua a raccontare con ironia e ritmo frenetico il dietro le quinte del mondo dello spettacolo, attraverso le vicende degli agenti della Claudio Maiorana Agency. Simone Spada (Hotel Gagarin, Studio Battaglia, Rocco Schiavone) dirige questa nuova stagione, mentre la sceneggiatura è firmata da Federico Baccomo, anche autore dei soggetti, insieme a Camilla Buizza e Tommaso Renzoni.

Una nuova era per la CMA

La terza stagione segna un vero punto di svolta per la CMA. Ora che non c’è più Elvira (la compianta Marzia Ubaldi), gli equilibri alla CMA sono destinati a mutare, anche perché UBA, la più grande agenzia mondiale, si sta apprestando a sbarcare sul suolo italiano, decisa a cannibalizzare il mercato e spazzare via la concorrenza. Vittorio, Lea e Gabriele sono determinati e pronti a raccogliere la sfida, ma non si tratta di una battaglia facile, soprattutto ora che la vita privata dei tre spariglia le carte in tavola. Tra amori che nascono, relazioni che finiscono e contrattempi imprevedibili, i nostri tre agenti, insieme ai loro fedeli assistenti, affronteranno una vera e propria lotta contro il tempo per salvare il futuro della CMA.

Un cast riconfermatissimo e gli ospiti d'eccezione

I protagonisti delle prime due stagioni tornano nei rispettivi ruoli: Michele Di Mauro (Vittorio), Sara Drago (Lea) e Maurizio Lastrico (Gabriele), instancabili agenti pronti a tutto per i loro clienti. Con loro, i fidati assistenti Monica (Sara Lazzaro), Pierpaolo (Francesco Russo) e Camilla (Paola Buratto). Confermati anche Kaze nel ruolo di Sofia, Emanuela Fanelli (Luana Pericoli) e Corrado Guzzanti.

Come da tradizione, ci saranno numerose guest star che interpreteranno se stesse. I teaser ci offrono un primo sguardo su nomi amatissimi dal pubblico come Luca Argentero, Michelle Hunziker affiancata dalla figlia Aurora Ramazzotti, Stefania Sandrelli e Miriam Leone. Un episodio speciale vedrà anche la reunion del cast iconico di Romanzo Criminale – La serie, con Marco Bocci, Vinicio Marchioni, Francesco Montanari, Edoardo Pesce, Alessandro Roia e Daniela Virgilio. Un altro vedrà protagonista il duo comico Ficarra & Picone. Nella terza stagione, infine, vedremo anche Nicolas Maupas nei panni di se stesso e Gianmarco Saurino.