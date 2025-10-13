Call My Agent - Italia 3: Il trailer ufficiale svela la data d'uscita della terza stagione

News Serie TV

La CMA è nel caos nella terza stagione di Call My Agent - Italia, sempre più folle e ricca di guest star: il trailer ufficiale, la data e tutto quello che c'è da sapere.

Grandi ritorni, nuove star, un'agguerrita concorrenza internazionale e un'agenzia sull'orlo di una rivoluzione interna: Call My Agent - Italia, la serie Sky Original ispirata alla comedy francese Dix pour cent, è pronta a riaccendere i riflettori sul mondo dello showbiz di casa nostra. Sky ha finalmente svelato, attraverso il trailer ufficiale, la data d'uscita della terza stagione che debutterà il 14 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

<a href="https://www.comingsoon.it/serietv/call-my-agent-italia/3454/video/?vid=48125" title="Call My Agent - Italia 3: Stagione 3: Il Trailer Ufficiale - HD">Call My Agent - Italia 3: Stagione 3: Il Trailer Ufficiale - HD</a>

Call My Agent - Italia: La trama della terza stagione

I nuovi episodi della serie Sky Original promettono ancora una volta un mix esplosivo di ironia, situazioni surreali, lotte di potere e moltissime guest star che si metteranno alla prova nei panni di versioni un po' sopra le righe di se stessi. Con Simone Spada di nuovo alla regia e la sceneggiatura firmata da Federico Baccomo (insieme a Camilla Buizza e Tommaso Renzoni), la serie ci riporta dietro le quinte del mondo dello spettacolo italiano, seguendo le vite, sempre più complesse, degli agenti della Claudio Maiorana Agency.

La terza stagione segna un punto di svolta. Dopo la scomparsa della storica fondatrice Elvira (interpretata dalla compianta Marzia Ubaldi), l'agenzia si trova ad affrontare una sfida senza precedenti: l’arrivo di UBA, colosso internazionale pronto a colonizzare il mercato italiano e a far piazza pulita della concorrenza. A complicare le cose ci pensano le vite personali di Vittorio, Lea e Gabriele, che tra passioni travolgenti, delusioni sentimentali e colpi di scena, metteranno a rischio l'intera tenuta della CMA. I loro assistenti, sempre fedeli ma sempre più stressati, dovranno aiutarli a tenere tutto sotto controllo… o almeno provarci.

Il cast confermato e una pioggia di guest star

Il cuore pulsante della serie resta intatto: tornano Michele Di Mauro (Vittorio), Sara Drago (Lea) e Maurizio Lastrico (Gabriele), instancabili agenti pronti a tutto per i loro clienti. Con loro, i fidati assistenti Monica (Sara Lazzaro), Pierpaolo (Francesco Russo) e Camilla (Paola Buratto). Confermati anche Kaze nel ruolo di Sofia, Emanuela Fanelli (Luana Pericoli) e Corrado Guzzanti.

Ma, come sempre, sono le guest star a rendere ogni puntata una sorpresa. Vedremo Luca Argentero, in piena crisi esistenziale e pronto a mollare tutto per la famiglia; Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, insieme sul set in un gioco meta-televisivo mamma-figlia; Stefania Sandrelli , alla ricerca di una nuova sfida artistica; il cast originale di Romanzo Criminale – La serie (Marco Bocci, Vinicio Marchioni, Francesco Montanari, Edoardo Pesce, Alessandro Roia e Daniela Virgilio) per una reunion nostalgica... con risvolti inattesi; Miriam Leone, tra maternità e ruoli stereotipati; il duo Ficarra & Picone, alle prese con un bilancio di carriera in vista dei 30 anni di attività. Nuove aggiunte al cast anche Nicolas Maupas nei panni di se stesso e Gianmarco Saurino come nuovo intermediario tra la temutissima UBA e il mercato italiano.

Entra in NOW e guarda Call My Agent - Italia