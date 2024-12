Bye-bye, The Witcher: Henry Cavill pronto a tornare in tv con una serie basata sul gioco Warhammer 40,000

News Serie TV

L'adattamento del popolare gioco di Games Workshop ufficialmente in sviluppo ad Amazon.

Il ritorno in tv di Henry Cavill con un'altra serie basata su un popolare gioco è sempre più concreto. A due anni esatti dalle prime indiscrezioni, arriva la notizia che Amazon MGM Studios è ufficialmente al lavoro sullo sviluppo di un adattamento televisivo di Warhammer 40,000, gioco di guerra futuristico prodotto da Games Workshop, con l'ex protagonista di The Witcher a bordo come star e produttore esecutivo.

Warhammer 40,000: Passi avanti per la serie tv basata sul gioco

Le fonti riferiscono che, nelle scorse settimane, è stato predisposto un tavolo di confronto per stabilire la direzione creativa dell'universo Warhammer. Sulla base del materiale prodotto dagli autori, è stata presa la decisione di procedere con lo sviluppo di una serie tv come primo progetto. Al momento si sta definendo il team creativo, a cominciare dalla fondamentale figura dello showrunner. Come riporta Deadline, la tempistica non è una coincidenza: nella sua relazione finanziaria annuale depositata a luglio, Games Workshop indicava che la società e Amazon avevano tempo fino a dicembre di quest'anno per concordare reciprocamente "linee guida creative per i film e le serie tv che saranno sviluppate da Amazon", affinché quest'ultimo possa mantenere i diritti acquisiti nel dicembre del 2022 e prorogati per altri 12 mesi lo scorso anno.

Warhammer 40,000 è ambientato in un lontano futuro in cui l'umanità si trova sull'orlo di quella che potrebbe essere la sua epoca più luminosa... o più buia. Le minacce al preponderante Imperium dell'Umanità, una versione distopica e decadente dei "classici" stati intergalattici, sono molte: traditori guidati dal fuoco dell'ambizione, imperi alieni che hanno giurato di rivendicare le stelle e la corruzione della realtà da parte di divinità malvagie. L'Imperium ha a disposizione molti rami militarizzati, che hanno il medesimo scopo di difendere gli umani e l'integrità dell'egemonia umana.

Cavill, che com'è noto non riprenderà il ruolo di Geralt di Rivia nella quarta e ultima stagione di The Witcher, adattamento dell'omonimo ciclo di romanzi fantasy del polacco Andrzej Sapkowski, dal quale è stata tratta una popolare serie di videogiochi di cui lo stesso attore è un grande fan, non ha fatto mistero sin dai primi annunci che l'espansione del franchise Warhammer attraverso adattamenti cinematografici e televisivi è un progetto che lo appassiona. Su Instagram ha scritto poche ora fa: "Io e il mio incredibile team, insieme alle menti brillanti di Games Workshop, abbiamo lavorato nella concept room, analizzando gli approcci all'enormità e alla magnificenza del mondo di Warhammer. Insieme, abbiamo passato al setaccio la pletora di personaggi incredibili e analizzato attentamente vecchi tomi e testi. I nostri sforzi congiunti ci hanno portato in un luogo fantastico dove dare inizio al nostro universo, che è stato concordato dai vertici sia di Amazon che di Games Workshop".