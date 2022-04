Bupkis: Peacock ordina la comedy con Pete Davidson nei panni di una versione romanzata di se stesso

News Serie TV

Il progetto è scritto dallo stesso Davidson, anche produttore esecutivo insieme allo storico produttore del Saturday Night Live Lorne Michaels.

È ufficiale: Pete Davidson sarà il prossimo comico del Saturday Night Live ad avere una serie tutta sua. Bupkis, la serie da lui scritta insieme ai collaboratori Dave Sirus e a Judah Miller, ha ottenuto l'okay per una prima stagione completa da parte di Peacock, il servizio di video in streaming di NBCUniversal. Lo show, che si presenta come una comedy vagamente ispirata alla sua vita e in cui Davidson interpreta una versione romanzata di se stesso, può vantare come produttore esecutivo anche Lorne Michaels (lo stesso dietro a comedy e programmi di successo come 30 Rock, The Tonight Show di Jimmy Fallon e allo stesso Saturday Night Live).

La trama du Bupkis

Bupkis è descritta come una versione grezza e romanzata della vera vita di Pete Davidson (uno dei volti dello storico show Saturday Night Live e ultimamente al centro del gossip per la sua relazione con Kim Kardashian). Mescolerà narrazione lineare e elementi assurdi per descrivere il mondo attraverso gli occhi di Pete. La serie, che è stata già paragonata a Curb Your Enthusiasm di Larry David, dovrebbe riflettere ciò che è nella vita reale il personaggio di Davidson con una narrazione senza filtri.

Non è la prima volta che Michaels produce serie tv che hanno come protagoniste le stesse star del SNL: solo per citarne alcune ricordiamo le recenti Shrill con Aidy Bryant, Schmigadoon! con Cecily Strong e Kenan con Kenan Thompson.

Le dichiarazioni

"Pete Davidson è uno dei comici più ricercati oggi con il suo umorismo intelligente e unico e il suo punto di vista onesto", ha affermato Susan Rovner, presidente dei contenuti di intrattenimento di NBCUniversal Television and Streaming, in una dichiarazione. "Bupkis mostrerà il genere di umorismo divertente, sorprendente e senza filtri di Pete che il pubblico ha imparato ad amare mentre, continuiamo a rafforzare la nostra lista di comedy di Peacock", ha concluso.