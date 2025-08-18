TGCom24
Buffy: Pressata dai fan, Charisma Carpenter chiarisce se apparirà nel sequel

Emanuele Manta
Charisma Carpenter commenta le voci sempre più insistenti sul suo possibile ritorno nei panni di Cordelia Chase nel reboot di Buffy l'ammazzavampiri.

Da quando è stato annunciato lo sviluppo di un sequel della serie di culto Buffy l'ammazzavampiri, con Sarah Michelle Gellar nuovamente nei panni dell'iconica Buffy Summers, uno degli argomenti più sviscerato dai fan sta riguardando la possibilità di altri ritorni dalla serie originale. Soprattutto Charisma Carpenter, per tre stagioni nei panni della compagna di scuola e membro della Scooby Gang Cordelia Chase, personaggio che ha ripreso nello spin-off Angel, è da settimane al centro delle speculazioni dopo alcune sue dichiarazioni speranzose. In un video pubblicato su TikTok, l'attrice ha chiarito come stanno per il momento le cose.

Buffy: Charisma Carpenter apparirà nel sequel?

"Ehi, me l'hanno chiesto spesso: 'Farai il reboot?'. Credo sia il caso di rispondere", ha detto Carpenter. "Non sono nel reboot. Non sono nell'episodio pilota. Non so nemmeno se la serie sarà ordinata. Immagino di sì". L'attrice ha parlato poi del lancio del suo nuovo podcast dedicato al rewatch Buffy, The Bitch Is Back, il cui titolo ha contribuito ad alimentare le ultime voci su un suo ritorno nel Buffyverse. "Non voleva essere in alcun modo un titolo in codice, alludendo al fatto che stessi ammettendo di essere nel reboot", ha spiegato. "Le persone commentavano con messaggi del tipo, 'Oh, è questo che stai dicendo?', come se fosse un'Easter egg à la Taylor Swift. Niente affatto. Non ho avuto ancora alcuna conversazione con nessuno dei potenti".

Ancora senza un titolo, la potenziale nuova serie, della quale sono in corso le riprese dell'episodio pilota, si concentra su una nuova Cacciatrice e sul "prossimo capitolo del Buffyverse", con la Buffy Summers della Gellar non più la protagonista principale ma una presenza ricorrente. Al suo posto c'è Nova, interpretata dalla star di Star Wars: Skeleton Crew Ryan Kiera Armstrong, descritta come una sedicenne molto intelligente e un po' solitaria, il tipo di persona in cui sul sentimento, la spontaneità e la fantasia prevalgono il raziocinio e l'intelletto. La sceneggiatura porta le firme di Nora e Lilla Zuckerman (Poker Face), mentre la regia è di Chloé Zhao, nel 2020 due volte premio Oscar per Nomadland.

Emanuele Manta
  • Redattore specializzato in Serie TV
  • Appassionato di animazione, videogame e fumetti
