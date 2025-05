Buffy, la reunion di Sarah Michelle Gellar e Alyson Hannigan fa impazzire i fan: Insieme nel sequel?

News Serie TV

Le star di Buffy - L'ammazzavampiri si sono ritrovate e hanno postato alcune foto: significa che torneranno a recitare insieme nel sequel?

Buffy e Willow torneranno a combattere l'una affianco all'altra? I fan ci sperano dopo che Sarah Michelle Gellar e Alyson Hannigan, attrici di Buffy – L’ammazzavampiri, sono state protagoniste di una reunion che ha generato molto entusiasmo. Le due attrici, che hanno condiviso il set per sette stagioni tra il 1997 e il 2003, sono riapparse insieme su Instagram e nel programma televisivo TODAY, facendo venire gli occhi a cuoricino agli appassionati e accendeendo una speranza in particolare: Willow sarà nel sequel?

Buffy, la reunion di Sarah Michelle Gellar e Alyson Hannigan

Il 9 maggio, Gellar e Hannigan hanno postato un reel su Instagram che le ritrae sorridenti in un photobooth (lo vedete qui sotto), tra pose affettuose e sguardi complici. Lo stesso giorno, sono apparse nel talk show TODAY per promuovere la campagna di sensibilizzazione "Ask2BSure", in collaborazione con GSK, per l'informazione sui vaccini contro la meningite. Durante l’intervista si sono mostrate complici e amiche di vecchia data, tra battute e ricordi condivisi: "Alyson mi ha insegnato molto in questo periodo", ha dichiarato Gellar, a cui Hannigan ha subito risposto con ironia: "È raro, di solito sei tu quella che sa tutto". L'attrice, scherzando, ha poi aggiunto: “Ormai sono io la sua spalla!".

Ma non è certo la complicità tra le due che fa notizia. Da tempo si parla infatti del sequel di Buffy, attualmente in fase di sviluppo a Hulu. Sarah Michelle Gellar non solo tornerà nei panni di Buffy Summers con un ruolo ricorrente, ma è anche produttrice esecutiva del progetto, accanto a nomi importanti come le sceneggiatrici Nora e Lilla Zuckerman (Poker Face) e la regista premio Oscar Chloé Zhao (Nomadland). Per molti fan questa reunion tra le due attrici significherebbe solo una cosa: nella nuova serie ci sarà anche Willow. Al momento, tuttavia, non abbiamo conferma del fatto che anche Alyson Hannigan prenderà parte al nuovo progetto.

Buffy: Cosa sappiamo sulla serie sequel

Il sequel di Buffy non ha ancora ricevuto il via libera ufficiale, ma il lavoro dietro le quinte sembra procedere a ritmi serrati. "Abbiamo già allestito gli uffici, il che significa che tutto si sta muovendo più velocemente del previsto", ha raccontato Gellar in una recente intervista. Tuttavia, l'attrice ha invitato i fan alla pazienza, sottolineando che non sarà un processo rapido. Il sequel racconterà le avventure di una nuova Cacciatrice, una giovane protagonista pronta a raccogliere l'eredità di Buffy. Ma il personaggio interpretato da Gellar non scomparirà del tutto: la sua presenza sarà fondamentale per legare vecchio e nuovo. E ora che Willow potrebbe unirsi a lei, il legame con la serie originale potrebbe diventare ancora più forte.