Buffy - L'ammazzavampiri, Sarah Michelle Gellar sul reboot: "Buffy sarò io, torneranno anche i personaggi che sono morti"

Per la gioia dei fan di Buffy - L'ammazzavampiri è arrivata al Filming Italy Sardegna Festival Sarah Michelle Gellar, che ha parlato a lungo del reboot della serie, dei personaggi che torneranno, del mood dei nuovi episodi e dei temi affrontati.

Una delle serie davvero favolose della fine degli anni ’90 è indubbiamente Buffy - L'ammazzavampiri, prodotta tra il 1997 e il 2003 e scritta da Joss Whedon, già regista dell'omonimo film del 1992. L’abbiamo vista in tanti e in tanti l’abbiamo amata, vuoi per il suo mix di generi – dal teen-drama all’action, dall’horror alle arti marziali – vuoi per l’anima dark delle ultime due stagioni, anche se ancora non abbiamo digerito la morte di Spike. E se la nostra gioia è stata immensa quando abbiamo appreso dell’intenzione dell’attrice di fare una serie reboot, figuratevi quanto siamo andati in brodo di giuggiole se non in estasi quando Sarah ci ha rivelato, durante l’edizione 2025 del Filming Italy sardegna Festival, cosa dobbiamo aspettarci e in che modo la reinvenzione del mitico telefilm si differenzi dall’originale.

Sarah Michelle Gellar, che ha 48 anni, sembra ancora una ragazzina, anche perché è sorridente e vivace, e non lesina in termini di risposte esaurienti alle nostre domande. Quando le chiediamo lumi sulla reinvenzione di Buffy - L'ammazzavampiri, invece di risponderci: "Non posso dire niente", ci svela dettagli di cui ignoravamo l’esistenza, partendo dal momento in cui ha cominciato a prendere in considerazione l’idea di un ritorno nel Buffyverse: "Per molti anni ho detto no perché non riuscivo a immergermi nuovamente in quel mondo. Mi domandavo: 'Cos’altro potremmo aggiungere a questo punto?'. Non avevo intenzione né di mettere in discussione il mondo di Buffy - L’ammazzavampiri né di reinventarlo, ma poi Chloe Zaho è venuta da me e mi ha detto: 'Questo è il mio sogno, questa è la mia visione, ecco cosa ho pensato'. Il progetto che mi ha presentato mi ha fatto pensare per la prima volta che una reinvenzione della serie poteva avere un senso. Da quel momento abbiamo trascorso tre anni a pensare a cosa fare esattamente e mi sono affidata a Chloe e al produttore della serie originale, che dopo aver visto il film disse: 'Dobbiamo fare una serie tv'. Non siamo ancora pronti per partire, ma lo saremo presto".

Avendo Buffy - L’ammazzavampiri più di 25 anni di età, chiediamo a Sarah se abbia pensato a rimodernare la serie: "Una delle cose che ho imparato e che rende Buffy - L’ammazzavampiri così speciale è che è ancora attuale. Ragazzi molto giovani mi dicono di averla vista ora per la prima volta e di essersi riconosciuti in ciò che viene raccontato, il che significa che la serie ha un significato profondo. Con il reboot ci stiamo muovendo in questa direzione e ciò che vogliamo raccontare è cosa voglia dire oggi essere un outsider in un mondo dominato dai social media e dalla loro visione distorta della realtà. Buffy usciva regolarmente alle 2 di notte per ammazzare i vampiri. Adesso un genitore è in grado di controllare, attraverso uno smartphone, i movimenti di un figlio, e allora la domanda è: 'Come si fa a uscire furtivamente di casa?’. I personaggi della nuova serie si porranno questo problema, Ci saranno inoltre personaggi che pensano di essere ancora nel 1992. Quindi, più che aggiornare la serie, riprenderemo ciò che abbiamo lasciato in quella originale e lo renderemo plausibile, tenendo conto di ciò che accade al giorno d’oggi".

Buffy - L'ammazzavampiri è andata in onda negli USA dal 1997 al 2003. Sono passati oltre 20 anni dalla settima stagione e tantissime altre serie tv sono state realizzate. Qualcuno domanda a Sarah Michelle Gellar quali cambiamenti secondo lei siano intervenuti nel mondo delle serie tv e se siano stati cambiamenti in meglio: "Ho due risposte a questa domanda: la risposta di una persona che lavora in una serie tv e la risposta di chi è fan delle serie tv. Come persona che lavora in una serie tv, sono contenta dei cambiamenti degli ultimi anni, perché fare Buffy L'ammazzavampiri e recitare in 22 episodi all'anno è un compito davvero arduo per gli attori e per i membri della troupe, e si rischia di sacrificare la qualità a favore della quantità. Da fan, trovo frustranti le trasformazioni che sono intervenute, perché a volte vorrei che le serie fossero più lunghe. Ho capito che il mio ideale sono 10 episodi a stagione. 6 oppure 8 sono troppo pochi, 10 sono invece l’ideale. Ciò che mi fa sentire realmente frustrata, e lo stavo dicendo poco fa agli studenti che hanno seguito la mia masterclass, è il tempo che intercorre tra una stagione e l’altra di una serie tv. Magari passa anche 1 anno, con il risultato che il pubblico si dimentica di ciò che è successo nella stagione precedente. Sono convinta che i fan di una serie sarebbero più contenti se l’intervallo fra una stagione e l’altra si riducesse notevolmente".

Tornando alla nuova serie, Sarah Michelle Gellar ci svela altri importanti particolari: "Ci tengo a chiarire che non c’è nessuna nuova Buffy, sarò io Buffy. La mia speranza è che ogni personaggio della serie originale possa tornare. Credo però che ci debba essere un equilibrio. Vorrei che tornassero tutti, persino personaggi che sono morti. Non so se riuscirò a farlo, ma nello stesso tempo sento che devo dare spazio a dei nuovi personaggi, e una delle cose che ho imparato è che se fai tornare troppi personaggi originali tutti insieme, il pubblico smette di essere interessato ai nuovi personaggi, quindi il reboot sarà un viaggio interessante, nel quale gli spettatori avranno il tempo di affezionarsi ai nuovi personaggi prima di rivedere i morti. Comunque la scorsa settimana mi è venuta un’idea per far tornare Jonathan Levinson, il personaggio di Danny Strong, ma mi hanno ricordato che è morto, e io ho allora ho risposto: 'Ma siamo nell’universo di Buffy, non mi sembra una cosa così importante!".

Sarah Michelle Gellar era molto giovane quando ha cominciato a recitare in Buffy - L'ammazzavampiri e, come i ben informati sanno, sul set della serie l'atmosfera era tutt’altro che serena: 2Ho avuto la fortuna di diventare famosa quando ancora non esistevano i social media, il che mi ha permesso di essere un’adolescente serena, di fare degli errori senza grandi conseguenze ed è una cosa di cui sono grata alla vita. Mi capita di osservare gli attori molto giovani e di notare che sono ossessionati dal loro smarthphone e dai social, e questo non va bene, perché magari sono al loro primo film e devono rimanere concentrati. Immagino che non abbiano una vita facile e ringrazio il cielo di aver vissuto l’esperienza di Buffy - L’ammazzavampiri quando ero più giovane. Sull’atmosfera che si respirava sul set della serie credo di aver detto abbastanza. Ci sono state delle cose negative, ma su quel set sono nate per me amicizie fondamentali e il risultato dei nostri sforzi è stato grandioso, quindi il bilancio è più che positivo".

In Buffy c’era anche un po’ di spazio per l’amore, con la protagonista che si innamorava di Angel, poi di Riley e infine di Spike. Quale dei tre era il migliore partito per Buffy? Sarah Michelle Gellar si è convinta di recente che tutti e tre erano pretendenti da scartare già dopo il primo incontro: "Nessuno dei tre va bene per Buffy. Spike era il signor bandiera rossa, mentre Angel era 200 anni più vecchio di Buffy, e penso che nemmeno Riley andasse bene per lei".

Prima di congedarci da Sarah Michelle Gellar, le facciamo un’ultima domanda sulla nuova serie di Buffy, chiedendo se il tono sarà dolente come quello della sesta stagione oppure no: "La serie tv è diventata piuttosto cupa nella sesta stagione e per me si è perso un po’ lo spirito di Buffy - L’ammazzavampiri - ammette. “La vita è dura, è triste, e perdiamo le persone che amiamo, e questo purtroppo fa parte della nostra esistenza, ma il reboot somiglierà alle prime stagioni, che erano più spensierate”.