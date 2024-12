Buffy L'ammazzavampiri, Sarah Michelle Gellar ritratta sulla possibilità di un revival: "Abbiamo bisogno di eroi"

News Serie TV

Da sempre contraria a un ritorno della sua cacciatrice di vampiri Buffy Summers, adesso Sarah Michelle Gellar sembra più propensa: ecco perché si sta convincendo.

E se un revival di Buffy L'ammazzavampiri, alla fine, fosse una possibilità concreta? Se ne parla da anni, sulla scia degli esperimenti sempre più frequenti che hanno riportato in tv e in streaming altre serie tv cult. Ma la protagonista Sarah Michelle Gellar negli anni si è mostrata sempre molto scettica escludendo, talvolta categoricamente, questa possibilità. Almeno fino a oggi. L'attrice, ora nel cast del prequel di Dexter intitolato Dexter: Original Sin, è sembrata più aperta verso un revival/reboot della serie che le ha assicurato il successo. Cosa è cambiato rispetto al passato? Lo ha spiegato lei stessa.

Buffy L'ammazzavampiri potrebbe tornare con un revival? L'apertura di Sarah Michelle Gellar

Ospite del The Drew Barrymore Show, Sarah Michelle Gellar si è mostrata molto più favorevole ad un revival di Buffy L'ammazzavampiri rispetto al passato. Il motivo? Ha detto di aver notato che alcuni revival di altre serie cult hanno funzionato molto bene. Non solo Original Sin ma anche il revival di Sex and the City, And Just Like That… che già in un'altra occasione aveva detto di apprezzare (tanto da chiedere allo showrunner Michael Patrick King di tornare nei panni di Debbie, un personaggio che aveva interpretato in un episodio nella serie originale. "Di solito dicevo di no, perché Buffy è nella sua bolla ed è perfetta così", ha detto Gellar nel talk show. "Ma guardare And Just Like That… e vedere Dexter: Original Sin e rendersi conto che ci sono modi per farlo, sicuramente ti fa pensare, 'Beh, forse.'".

Gellar ha aggiunto che un revival di Buffy L'ammazzavampiri non dovrebbe necessariamente essere un prequel e che potrebbero esserci una serie di diverse opzioni narrative da esplorare. "Potrebbe essere qualsiasi cosa", ha aggiunto. "È un vero e proprio universo. Ti fa capire che in questo mondo abbiamo bisogno di quegli eroi, credo, ora più che mai".

Come Sarah Michelle Gellar ha cambiato idea

Eppure meno di un anno fa, intervistata da SFX Magazine, Gellar era stata categorica dicendo: "Sono molto orgogliosa della serie che abbiamo creato e non c'è bisogno di un revival. La serie l'avevamo conclusa". Tuttavia, l'attrice non si era detta completamente contraria a un eventuale revival, semplicemente aveva sottolineato che non se la sarebbe sentita di farne parte. "Supporto chi volesse continuare la storia, perché c'è una storia dell'emancipazione femminile. Adoro il messaggio lanciato dalla serie e cioè 'Ogni ragazza che ha il potere può avere il potere'. È impostato perfettamente perché qualcun altro abbia il potere. Ma, come ho detto, le metafore di Buffy erano gli orrori dell'adolescenza. Penso di sembrare giovane, ma non sono un adolescente", erano state le sue parole. L'esperienza in Dexter: Original Sin, tuttavia, l'ha resa più accomodante. Questa sua apertura potrebbe invogliare autori e produttori a intavolare nuove trattative per un nuovo progetto incentrato sulla cacciatrice di vampiri più famosa della tv. Non ci resta che aspettare per saperne di più.