Buffy l’ammazzavampiri, James Marsters ammette: "Mi ha mandato in terapia"

James Marsters ricorda ancora con difficoltà il modo in cui è stata gestita una delle scene più complicate e discusse di Buffy, l'ammazzavampiri, scena che ha coinvolto il suo Spike.

In Buffy l'ammazzavampiri James Marsters ha interpretato uno dei personaggi più amati e controversi della Serie TV. Spike ha accompagnato le vicende della Cacciatrice affrontando alti e bassi che l'attore in ricorda ancora perfettamente. In una recente intervista, infatti, ha ammesso che una delle scene più delicate tra Buffy e Spike l'ha spinto a cercare aiuto.

Buffy l'ammazzavampiri, James Marsters: "Mi ha mandato in terapia"

Come i fan di Buffy, anche James Marsters ha disprezzato quell'episodio di violenza avvenuto nel corso della sesta stagione. Il pubblico ricorderà quando Spike ha aggredito la Cacciatrice interpretata da Sarah Michelle Gellar, una scena ancora oggi contestata e che masconde dei retroscena. L'attore ha raccontato di essersi opposto, ma a nulla è servita la sua presa di posizione. Una volta girata quella scena, si è poi rivolto a uno psicologo. Ospite del podcast Inside of You di Michael Rosenbaum, l'interprete di Spike ha ricordato quel difficile momento della sua carriera:

In realtà Buffy mi ha mandato in terapia. Mi ha distrutto. C'era una scena in cui ero in coppia con Buffy e lei decide di rompere con me, così torno da lei e mi impongo, ma lei mi respinge. È una scena problematica per molte persone a cui piace la serie. Ed è il giorno professionale più buio della mia vita. Agli autori è stato chiesto di inventarsi il loro giorno peggiore, il giorno di cui non parlano, il loro oscuro segreto, quello che li tiene svegli la notte, quello in cui hanno fatto davvero male a qualcuno o in cui sono rimasti davvero feriti o hanno commesso un grosso errore di qualche tipo, e poi piazzare metaforicamente delle zanne in cima a quel segreto oscuro e raccontarlo a tutti. In realtà, una delle sceneggiatrici aveva avuto questa idea perché al college era stata lasciata, così si era presentata dal suo ex, pensando che se avessero fatto l'amore un'altra volta tutto si sarebbe sistemato. Aveva forzato la mano e lui aveva dovuto fisicamente allontanarla. Quello è stato uno dei ricordi più dolorosi di quel periodo della sua vita.

La scena è una delle più brutali di Buffy, ancora oggi argomento sensibile per il pubblico appassionato. In qualità di Cacciatrice, Buffy è riuscita a respingere Spike. Ma Marsters non era d'accordo con gli sceneggiatori proprio perché non era certo del modo in cui la scena sarebbe stata poi percepita dal pubblico. Inoltre, ha precisato che generalmente non vuole essere coinvolto in scene del genere e, se si imbatte in un progetto con materiale simile, preferisce scartarlo. In Buffy, però, non poteva dire di no.

Ero stato incaricato di farlo. Non potevo dire di no. Ricordo di aver fatto il mio ingresso per la prima battuta della scena, avevo un dolore al collo per aver fatto troppe acrobazie. È come una sorta di stiramento o qualcosa del genere, ti pungola come uno sparo. Sono semplicemente crollato a terra e ho pensato di essere troppo teso per quel momento. Avevamo la scena pronta ed è stato un inferno. Era il mio inferno personale. Dopo ogni ripresa dovevo trovare un angolo del set dove stendermi in posizione fetale. Erano tutti preoccupati e pensavo: "Fate bene a preoccuparvi, perché non sto bene". La cosa positiva è che ho trovato un terapeuta davvero bravo e, una volta ripresomi da quel trauma, ho potuto affrontare tutto il resto come succede con i buoni terapeuti. È stato molto doloroso e molto destabilizzante, ma ne sono uscito più felice.