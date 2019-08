BTS: Una serie tv racconterà le origini della popolare band sudcoreana

News Serie TV

Il drama non coinvolgerà i membri del gruppo ma attori più giovani.

Uno dei gruppi musicali attualmente di maggior successo e gli unici artisti sudcoreani ad essere entrati nella Billboard 200, I BTS saranno i protagonisti di una serie tv!

In occasione di un evento organizzato a Seoul dall'etichetta Big Hit Entertainment, è stato annunciato che una serie drammatica racconterà la storia dietro la nascita della K-pop boy band. Ovvero, come RM, Jin, Suga, J-Hope, Park Ji-min, V e Jeon Jung-kook sono finiti a fare musica insieme, diventando dal 2013 una realtà capace di rivitalizzare sia l'industria musicale globale sia l'economia sudcoreana, contribuendo per oltre 5,5 trilioni di won e attirando un turista straniero su tredici ogni anno, e ricevendo anche per questo l'Ordine al Merito Culturale di quinta classe dal Presidente della Corea del Sud.

Nessun membro della band reciterà nella serie, e questo forse è il dettaglio che i fan stanno digerendo meno in queste ore. Una scelta dettata principalmente dalla necessità di ritrarre i protagonisti in una versione più giovane. Il fondatore e co-AD di Big Hit Entertainment Bang Si-hyuk ha dichiarato che la ricerca degli artisti è già in corso e che il progetto coinvolgerà una delle principali società di produzione sudcoreane. "Uscirà nella seconda metà del 2020 e sarà una storia ambientata nel Bangtan Universe su come questi sette ragazzi si sono incontrati per la prima volta", ha aggiunto.