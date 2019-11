Britannia: da stasera la seconda stagione su Sky Atlantic e NOW TV, una clip in anteprima

News Serie TV

I nuovi episodi del drama storico in onda e in streaming tutti i venerdì alle 21:15.

Torna con la seconda stagione Britannia, il drama storico a tinte fantasy sulla campagna di conquista dei territori d’Oltremanica da parte dell’imperatore Claudio. Il secondo ciclo di episodi è ambientato nel 45 d.C. I Romani hanno conquistato la regione e sono lì per restare.

Tra saccheggi e razzie, interi villaggi sono stati distrutti e chi è sopravvissuto deve sottostare al dominio degli invasori. Con l’aiuto di Amena (Annabel Scholey), regina dei Celti, il generale Aulo (David Morrissey) sta tentando di romanizzare le tribù locali, procedendo alla soppressione violenta di qualsiasi tentativo di opporsi al processo. Solo una ragazza, secondo una profezia, può risollevare le sorti del suo popolo e portare la Britannia alla libertà. Si tratta di Cait (Eleanor Worthington Cox), addestrata dal Druido Divis (Nikolaj Lie Kaas). Il suo destino è quello di portare a compimento la profezia che libererebbe la Britannia dall’invasione romana. Ma una guerra civile tra i Druidi, messa in atto dai fratelli Veran e Harka (entrambi interpretati da Mackenzie Crook) potrebbe ostacolare il compiersi degli eventi. Cait è la sola speranza per il popolo dei Celti. Riuscirà a salvarli?

La seconda stagione di Britannia (di cui vi proponiamo una clip in anteprima) andrà in onda su Sky Atlantic tutti i venerdì alle 21:15. Tutti gli episodi saranno disponibili anche in streaming su NOW TV.