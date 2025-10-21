Brilliant Minds 2, Eric Dane porta la sua vita nella serie: Interpreterà un paziente con la SLA

News Serie TV

Dopo aver condiviso con il pubblico la diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica, Eric Dane porterà la sua esperienza anche sul piccolo schermo in un episodio di Brilliant Minds.

Eric Dane, conosciuto dagli appassionati di serie tv soprattutto per il ruolo del dottor Mark Sloan in Grey's Anatomy e per l'intensa interpretazione di Cal Jacobs in Euphoria, sta per mettersi alla prova con una sfida che lo tocca da vicino sia a livello professionale che personale. Dopo aver annunciato ad aprile 2025 di essere affetto da SLA (sclerosi laterale amiotrofica), l'attore porterà la sua esperienza diretta nella serie Brilliant Minds, interpretando un paziente alle prese con la stessa malattia neurodegenerativa che lo ha colpito nella vita reale.

Eric Dane in Brilliant Minds 2: Cosa sappiamo

Dane comparirà nel nono episodio della seconda stagione del medical drama targato NBC, dove vestirà i panni di Matthew, un pompiere eroico che lotta con la decisione di condividere la propria diagnosi di SLA con la famiglia. Si tratta, naturalmente, di un ruolo che sentirà più vicino di altri ma che gli permetterà anche di diffondere maggiore consapevolezza sulla malattia. La serie, che vede protagonista Zachary Quinto nel ruolo del dottor Oliver Wolf, è nota per affrontare casi clinici complessi attraverso approcci innovativi e fuori dagli schemi.

La testimonianza di Eric Dane

La SLA, conosciuta anche come malattia di Lou Gehrig, colpisce il sistema nervoso e compromette progressivamente il controllo dei muscoli. I sintomi, che includono difficoltà nel camminare, nel parlare e nella respirazione, peggiorano nel tempo, rendendo la vita quotidiana sempre più complessa. "Il mio braccio destro ha completamente smesso di funzionare. Tra qualche mese probabilmente perderò l’uso anche della mano sinistra", ha raccontato Dane in una recente intervista con Diane Sawyer per ABC, aprendosi sinceramente sulla sua condizione attuale. Proprio a causa del peggioramento dei sintomi, lo scorso settembre l'attore non ha potuto partecipare come presentatore alla cerimonia degli Emmy Awards, dove era atteso sul palco.

Brilliant Minds: La trama e il cast

Creata da Michael Grassi (Riverdale), Brilliant Minds è ispirata alla vita e al lavoro del celebre neurologo e scrittore Oliver Sacks. Ambientata al Bronx General Hospital, la serie segue le vicende del dottor Oliver Wolf (Zachary Quinto), un neurologo brillante, ossessivo e fuori dagli schemi, che guida un gruppo di giovani tirocinanti nella complessa esplorazione dell'ultima grande frontiera della medicina: la mente umana.

Il team del dottor Wolf è composto da Van Markus (Alex MacNicoll), Ericka Kinney (Ashleigh LaThrop), Dana Dang (Aury Krebs) e Jacob Nash (Spence Moore II). Completano il cast Tamberla Perry nei panni di Carol Pierce, a capo del reparto di psichiatria, e Teddy Sears come Josh Nichols, primario di neurochirurgia.

In Italia Brilliant Minds ha debuttato di recente e la prima stagione è attualmente in onda in seconda serata il venerdì su Canale 5.