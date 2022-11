Brian Tee lascerà Chicago Med nel prossimo episodio: Gli showrunner rivelano cosa succederà al Dott. Choi

News Serie TV

Il nono episodio della stagione 8 sarà l'ultimo a coinvolgere l'attore. Ecco le anticipazioni.

L'episodio della stagione 8 di Chicago Med in onda negli Stati Uniti la prossima settimana sarà l'ultimo a coinvolgere Brian Tee. Come rivelato lo scorso mese, l'attore ha chiesto di fare un passo indietro per trascorrere più tempo con la sua famiglia e perseguire altre opportunità professionali. Sapevamo che la sua ultima ora nel medical drama di successo si sarebbe intitolata Could Be the Start of Something New (letteralmente Potrebbe essere l'inizio di qualcosa di nuovo). A cosa questo alludesse gli showrunner lo hanno rivelato ora in un'intervista con People.

Brian Tee lascia Chicago Med: Cosa succede al Dott. Choi

Benché la nuova stagione sia in onda anche in Italia, ogni martedì sera in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, chiaramente quanto segue può rovinare il divertimento a chi preferisce non avere anticipazioni, perciò lasciamo a voi la scelta. L'episodio 8.09 coronerà la storia tra Ethan Choi e April Sexton (Yaya DaCosta) con tanto di nozze! Oltre a scegliere una vita insieme, i due innamorati trascorreranno i prossimi mesi e anni lavorando insieme, ma non al Chicago Medical Center.

Il co-showrunner Andrew Schneider ha rivelato infatti che, dopo le nozze, la coppia "avvierà una clinica mobile affinché insieme possano portare cure mediche di prim'ordine nei quartieri meno serviti di Chicago". Quindi, sebbene il Dott. Choi stia per lasciare l'ospedale, rimarrà in città, lasciando facilmente la porta aperta a eventuali visite in futuro (è stato già confermato che Tee tornerà nell'episodio 16, ma come regista).

L'imminente matrimonio di Ethan e April è stato annunciato nella puntata di due settimane fa, quando i loro amici hanno ricevuto con loro sorpresa l'invito all'evento. Ethan ha spiegato al Dott. Charles (Oliver Platt) che la morte di suo padre lo ha portato ad alcune riflessioni, questa volta rendendo le cose con April probabilmente più facili. "Entrambi si sono evoluti, professionalmente ed emotivamente, in modi che consentono loro finalmente di unire le loro vite", ha spiegato la co-showrunner Diane Frolov. "Quando si sono riavvicinati all'inizio di questa stagione, April ha visto che Ethan ora è più aperto, meno rigido; ed Ethan si è reso conto che ora poteva essere l'uomo di cui lei aveva bisogno. Questo ha permesso ai sentimenti che entrambi provavano ancora l'uno per l'altra di sbloccarsi. Abbiamo sentito che [il matrimonio] dava una chiusura e un lieto fine alla storia d'amore tra Ethan e April. Sembrava inoltre un avvincente nuovo capitolo nella sua vita di medico".

Foto: George Burns Jr/NBC (People)