Brian Austin Green ha combattuto per 4 anni con i sintomi di un ictus, ma la malattia era un'altra

L'ex star di Beverly Hills 90210 ha parlato per la prima volta di un invalidante disturbo che lo ha costretto a letto per diverso tempo: lo ha salvato la medicina orientale.

Brian Austin Green, noto soprattutto per il ruolo di David Silver in Beverly Hills 90210, ha parlato recentemente di una malattia di cui ha sofferto in silenzio per oltre 4 anni, senza riuscire a capire per molto tempo di che disturbo preciso si trattasse. L'attore, ospite del podcast Sex, Lies, and Spray Tans di Cheryl Burke, ha raccontato di aver sopportato sintomi molto simili a quelli causati da un ictus - non riusciva a parlare e a muoversi bene - senza che però gli esami abbiano mai evidenziato un ictus. Cosa è successo, allora?

La malattia di Brian Austin Green: I sintomi preoccupanti

L'ex star di Beverly Hills 90210 ha parlato nel dettaglio dei problemi di salute che gli hanno complicato la vita. Tutto è iniziato quando circa 6 anni fa gli è stata diagnosticata la colite ulcerosa che, insieme alle vertigini, lo ha tenuto costretto a letto per tre mesi. I medici, all'epoca, non erano ancora sicuri di cosa stesse causando quei sintomi. "Sono arrivato al punto in cui trascinavo i piedi come se fossi un uomo di 90 anni. Non riuscivo a parlare, non potevo leggere né scrivere", ha raccontato. Una condizione di "nebbia cerebrale", come l'ha chiamata l'attore, davvero invalidante che lo ha portato a confondere la realtà. "Ho presentato il mio migliore amico da più di 25 anni a mia sorella, che lo conosceva già da più di 25 anni", ha sottolineato Green.

Successivamente l'attore si è sottoposto a moltissimi esami che però non hanno evidenziato alcun segno di ictus, la diagnosi che sembrava più logica da quei sintomi. "Avevo un medico al Cedars che è uno dei migliori neurologi del Paese e condivideva tutto quello che mi stava succedendo con i suoi colleghi e cercava di capire cosa stesse succedendo", ha continuato il racconto. "Avevo fatto più di 190 esami del sangue. Ho fatto due risonanze magnetiche. Ed è arrivato al punto in cui mi ha detto: 'Non so cosa fare. Non so cosa ti stia succedendo'", ha aggiunto.

L'aiuto dalla medicina orientale

Dopo tantissimi esami dagli esiti incerti, Green si è affidato alla medicina orientale e alla kinesiologia. Un medico esperto in questo campo lo ha informato che il problema era alimentare: soffriva di un'infiammazione interna dovuta al glutine ai latticini e lo stress aveva peggiorato le sue condizioni. Solo a quel punto ha iniziato a stare meglio anche facendo degli esercizi particolari, come leggere i libri del Dr. Seuss ai suoi figli. "È stata come ginnastica per il mio cervello", ha detto. Per fortuna oggi Green si è completamente ripreso e la sua vita è tornata alla normalità, anche se non sa quanto i suoi problemi di salute influenzeranno ancora il suo futuro. "Non so se conoscerò mai completamente la risposta a questa domanda, e non so se dovrei saperlo. E va assolutamente bene", ha concluso l'attore.