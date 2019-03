Breaking Bad: Aaron Paul sul presunto ritorno con un film per Netflix

Il ritorno in tv della serie di culto Breaking Bad con un film per Netflix rimane per ora un rumor. Dopo che l'indiscrezione ha fatto il giro del web, né il servizio di video in streaming né AMC, la rete che ha trasmesso il drama per cinque stagioni, hanno rilasciato una dichiarazione per confermare o smentire. L'incontro al Sun Valley Film Festival con la star Aaron Paul, che dovrebbe esserne il protagonista, è stato quindi l'occasione giusta per chiedergli un chiarimento.

Il mese scorso, The Hollywood Reporter ha rivelato che Netflix, detentore dei diritti streaming di Breaking Bad, sta lavorando con l'ideatore Vince Gilligan a un telepic con il quale dare un seguito alla storia di Jesse Pinkman, il protetto di Walter White interpretato da Paul. Il film dovrebbe raccontare "la fuga di un uomo che era stato rapito e la sua ricerca di libertà", che è esattamente il punto in cui avevamo lasciato Jesse nel finale della serie originale. Interrogato sull'argomento, l'attore ha negato di aver firmato una qualche carta che lo accerti, aggiungendo che "i rumor sono divertenti - una volta ho sentito dire che ero stato scelto per il ruolo di Han Solo".

"Non so nulla sul film di Breaking Bad, ma se ce ne fosse uno e ci si riunisse, mi piacerebbe farne parte. Se dovesse accadere, sì, mi piacerebbe farlo", ha continuato Paul. L'attore ha detto poi che un sequel incentrato su Jesse sarebbe la scelta più logica: "Nel caso in cui non abbiate visto la serie, Walter muore, quindi... deve riguardare Jesse".

Dunque, a cosa dobbiamo credere? Non è escluso che Paul abbia solo cercato di temporeggiare in attesa che siano raggiunti tutti gli accordi necessari per rendere il progetto ufficiale. Dice infatti che, per quel che lo riguarda, non c'è nulla che sia stato messo nero su bianco. Tuttavia, dice anche di non sapere nulla a proposito di un film, come se The Hollywood Reporter non fosse una delle voci più autorevoli e attendibili del settore. Ma, si sa, mai dire mai in questo folle mondo. Quindi, per ora non possiamo fare altro che attendere e vedere cosa succede.