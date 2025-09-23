TGCom24
News Serie TV

Boots: Il trailer ufficiale della serie Netflix che racconta racconta l'identità queer nei Marines degli anni '90

Carolina Mautone

Arriva il 9 ottobre su Netflix Boots, la serie con Vera Farmiga e Miles Heizer ispirata alla storia vera di un giovane gay nell'esercito americano: il trailer ufficiale.

Netflix ha diffuso il trailer ufficiale di Boots, la nuova serie dramedy di formazione che debutterà sulla piattaforma il 9 ottobre. Ambientata negli anni '90 e ispirata al memoir autobiografico The Pink Marine di Greg Cope White, la serie fonde commedia e dramma di formazione in un contesto diverso dai soliti: un campo di addestramento del Corpo dei Marine degli Stati Uniti.

La trama di Boots

Al centro della storia troviamo Cameron Cope, interpretato da Miles Heizer (Tredici, Parenthood), un adolescente confuso, omosessuale e ancora non dichiarato, che vive con una madre narcisista e caotica, Barbara, interpretata da Vera Farmiga Vera Farmiga (The Conjuring, When They See Us). In cerca di identità e libertà, Cameron decide di arruolarsi insieme al suo migliore amico etero, Ray McAffey (Liam Oh), figlio di un decorato ufficiale, per cercare di reinventarsi.

Il trailer, scandito dalle note iconiche di Freedom di George Michael cantata dal San Diego Gay Men’s Chorus, ci trasporta subito nello spirito della serie. Quando a Cameron viene chiesto perché voglia arruolarsi, la sua risposta imbarazzata ("Per la libertà?") apre le porte a un viaggio profondo tra identità personale e imposizione militare. Nel campo di addestramento, i due amici si trovano immersi in un ambiente ostile, dominato da regole rigide, gerarchie implacabili e, soprattutto, in un'epoca in cui il motto "don't ask, don't tell" era ancora la regola.

Con otto episodi, Boots si prepara a essere una delle serie LGBTQIA+ più originali dell'anno. In un’intervista a Tudum, Miles Heizer ha dichiarato: "Non c’è davvero un’altra serie come Boots. È divertente, commovente, con una colonna sonora fantastica. Vi farà ridere, vi farà tifare… e mi dispiace, ma probabilmente vi farà anche piangere".

Un cast corale e una produzione di alto profilo

Oltre a Heizer e Farmiga, il cast di Boots include Liam Oh nel ruolo di Ray McAffey, l’amico leale e figlio di un rigido marine (interpretato da Anthony Marble), Max Parker come il sergente Sullivan, veterano decorato e tormentato da segreti personali, Cedrick Cooper, Ana Ayora, Dominic Goodman, Kieron Moore, Nicholas Logan, Rico Paris, Blake Burt, Zach Roerig, e molti altri. Alla regia di alcuni episodi troviamo Peter Hoar, già acclamato per It’s a Sin. La serie è stata creata da Andy Parker e Jennifer Cecil, con la produzione esecutiva della leggenda della TV americana Norman Lear, scomparso nel 2023, e Sony Pictures Television.

Carolina Mautone
  • Giornalista professionista
  • Appassionata di Serie TV e telespettatrice critica e curiosa
