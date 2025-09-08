Boots: Il primo trailer del dramedy di formazione in arrivo su Netflix

News Serie TV

Con Miles Heizer e Vera Farmiga nel cast, Boots è la storia di un adolescente gay vittima di bullismo che si unisce al corpo dei Marine, con esiti sorprendenti.

Netflix ha diffuso il primo teaser ufficiale di Boots, la nuova serie dramedy di formazione che debutterà sulla piattaforma il 9 ottobre. Con Miles Heizer (Tredici, Parenthood) nel ruolo del protagonista e Vera Farmiga (The Conjuring, When They See Us) nei panni della madre, la serie si prepara a esplorare con ironia e profondità le sfide dell'adolescenza e dell'identità in un contesto inaspettato: il campo di addestramento del Corpo dei Marine degli Stati Uniti negli anni '90.

<a href="https://www.comingsoon.it/serietv/boots/3786/video/?vid=47908" title="Primo Trailer: Il Primo Trailer della serie Netflix - HD">Primo Trailer: Il Primo Trailer della serie Netflix - HD</a>

Boots, la trama: Una storia vera

Boots è ispirata al memoir The Pink Marine dell'ex marine Greg Cope White e porta sullo schermo una storia autobiografica unica nel suo genere. Cameron Cope (Heizer), un adolescente omosessuale e ancora non dichiarato, cresce in un ambiente familiare caotico con una madre narcisista e instabile, Barbara (interpretata da Farmiga). In cerca di un cambiamento radicale e desideroso di diventare "qualcun altro", Cameron decide di arruolarsi nel corpo dei Marine insieme al suo migliore amico Ray McAffey (Liam Oh), figlio di un decorato ufficiale.

Il loro ingresso nel mondo brutale e imprevedibile del campo di addestramento segna l'inizio di un percorso tanto fisico quanto interiore. In un'epoca in cui l’omosessualità era ancora illegale all’interno delle forze armate statunitensi, Boots racconta la lotta di Cameron per trovare sé stesso in un sistema progettato per conformare, non per liberare. Composta da otto episodi, la serie è creata da Andy Parker (Tales of the City) e Jennifer Cecil (One Tree Hill, Hostages), con la produzione esecutiva della leggenda della TV americana Norman Lear.

Una serie pronta a sorprenderci

Il trailer, accompagnato dalle note di I Want To Break Free dei Queen, mostra Cameron e Ray partire per il campo di addestramento, tra speranze, paure e nuovi incontri. Uno di questi è con John Bowman (Blake Burt), un altro giovane recluta con cui Cameron stringe un legame particolare. Dalle premesse, Boots si presenta come una serie LGBTQIA+ fuori dagli schemi. In un'intervista con Tudum, Miles Heizer ha dichiarato: "Non c’è davvero un’altra serie come Boots. È molto divertente, commovente, con una colonna sonora fantastica. Vi farà ridere, vi farà tifare… e mi dispiace, ma probabilmente vi farà anche piangere".

Il cast

Oltre a Heizer e Farmiga, il cast di Boots include Liam Oh nel ruolo di Ray McAffey, l’amico leale e figlio di un rigido marine (interpretato da Anthony Marble), Max Parker come il sergente Sullivan, veterano decorato e tormentato da segreti personali, Cedrick Cooper, Ana Ayora, Dominic Goodman, Kieron Moore, Nicholas Logan, Rico Paris, Blake Burt, Zach Roerig, e molti altri. Dietro la macchina da presa troviamo Peter Hoar, già regista di It’s a Sin, che dirige anche alcuni episodi della serie.