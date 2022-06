Boo, Bitch: Lana Condor è un fantasma nel trailer ufficiale italiano della nuova comedy di Netflix

News Serie TV

La miniserie, di cui l'attrice di Tutte le volte che ho scritto Ti amo è anche produttrice esecutiva, debutterà in streaming il prossimo 8 luglio.

Dimenticate la romantica Lara Jean della saga di Tutte le volte che ho scritto Ti amo. In Boo, Bitch Lana Condor è una liceale decisa a prendersi tutto quello che vuole... peccato che sia un fantasma! Netflix ha diffuso il trailer ufficiale italiano e svelato la data di uscita della comedy, una miniserie di 8 episodi che arriverà in streaming venerdì 8 luglio.





La trama di Boo, Bitch

"Nel corso di una notte, una studentessa delle superiori con un'esistenza molto tranquilla coglie l'occasione per cambiare tutto e cominciare a vivere alla grande, per poi scoprire la mattina dopo che... è un C@%%O di fantasma", si legge nella sinossi ufficiale di Boo, Bitch diffusa da Netflix. Nel trailer vediamo la protagonista Erika Vu alle prese con situazioni paradossali e divertenti e con domande decisamente sconvolgenti come: un fantasma può restare incinta?

Il cast

Nella serie, co-creata da Erin Ehrlich (Crazy Ex-Girlfriend) e Lauren Iungerich (Awkward) basandosi su un soggetto di Tim Schauer e Kuba Soltysiak, recitano anche Zoe Colletti (Fear the Walking Dead) nei panni di Gia, Mason Versaw (tick, tick ... BOOM!) nei panni di Jake C., Aparna Brielle (AP Bio) nei panni di Riley, Tenzing Norgay Trainor (Liv e Maddie) come Gavin e Jason Genao (On ​​My Block) come Devon. Lana Condor è anche produttrice esecutiva insieme a Jamie Dooner (On My Block), Jonathon Komack Martin (George Lopez) e Blake Goza.