Bones: David Boreanaz favorevole a un revival della serie tv

L'attore, reduce da sette stagioni in SEAL Team, accarezza l'idea di tornare nei panni di Seeley Booth.

Con l'imminente conclusione di SEAL Team, nessun momento potrebbe essere migliore di questo per accarezzare l'idea di riportare in tv Bones, una delle altre serie per le quali l'attore David Boreanaz è conosciuto e amato in tutto il mondo. Il crime drama della FOX, in cui Boreanaz ha recitato insieme a Emily Deschanel, è andato in onda per 12 stagioni fino al 2017. In un'era di revival, Temperance Brennan e Seeley Booth potrebbero essere i prossimi a tornare sugli schermi? Alla domanda ha riposto lo stesso Boreanaz. Ecco come la pensa.

Il revival di Bones? David Boreanaz dice sì

Intervistato da TV Insider, Boreanaz ha detto di tenere Bones "molto vicina e cara", aggiungendo che "sarebbe fantastico riportarla in tv". Dopotutto, i numeri dello streaming dimostrano quanto i fan e il pubblico in generale amino ancora la serie, i suoi personaggi e la relazione tra Booth e Brennan. "L'etica del lavoro che abbiamo messo in quei personaggi e ciò che abbiamo realizzato è stato intrattenimento per loro, e non riesco assolutamente a dirti quanto amore e ammirazione riceviamo dai fan per questi due personaggi. Vederli tornare sarebbe meraviglioso".

Quindi sì, se ci fosse un revival di Bones, Boreanaz sarebbe della partita. "Voglio dire, è [una decisione] facile da prendere perché era così divertente" ha continuato, riconoscendo inoltre come la serie abbia cambiato i procedurali. "Quando arrivò, i procedurali erano guidati per lo più dalla trama. Abbiamo scardinato quell'approccio" permettendo ai due protagonisti e al rapporto che li univa di interagire in modi non per forza condizionati dalle cose orribili che avevano intorno, persino divertenti, "e ne siamo orgogliosi".

Per chi volesse rivedere Bones, o gustarsela per la prima volta, tutte le stagioni sono disponibili in streaming sia su Disney+ che su Prime Video.