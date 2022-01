Bob Hearts Abishola: La seconda stagione della comedy con Billy Gardell è su Infinity+

News Serie TV

Sul servizio di video in streaming di Mediaset è tornata con nuovi episodi l'adorabile coppia protagonista della serie creata dal re della commedia Chuck Lorre.

Su Infinity+ è tornata disponibile, insieme alla prima, la seconda stagione di Bob Hearts Abishola, la comedy di CBS che segue Billy Gardell e Folake Olowofoyeku nei panni di Bob e Abishola, le due metà di un'insolita e ben assortita coppia alle prese con differenze culturali e difficoltà della vita quotidiana. Nei nuovi episodi della serie creata e scritta, tra gli altri, anche dal re delle comedy americane Chuck Lorre, i protagonisti vedono la loro storia d'amore raggiungere molto velocemente un gradino più alto. Ma le incomprensioni e le ingerenze delle rispettive famiglie nella loro vita di coppia renderanno le cose un po' complicate, anche se divertenti.

La trama di Bob Hearts Abishola e le novità della seconda stagione

Bob Hearts Abishola racconta la storia di Bob Wheeler (Gardell), il titolare di un'azienda che produce calzini che si ritrova in ospedale in seguito a un attacco di cuore e proprio lì perde la testa per un'infermiera di origini nigeriane, Abishola (Olowofoyeku). La donna, in un primo momento scostante e tutta concentrata sul lavoro e sulla cura di suo figlio Dele, pian piano cede alle lusinghe del gentile commerciante di Detroit spinta anche dai suoi zii che la vedrebbero bene insieme a un uomo in grado di assicurarle un futuro.

Nella seconda stagione i due innamorati sono pronti a portare la loro relazione a un livello successivo. Bob, infatti, chiede allo zio di Abishola di aiutarlo a scegliere un anello perché ha intenzione di chiederle di sposarlo. Ma la strada verso il "vissero felici e contenti", si sa, non è mai priva di ostacoli: Abishola, intuita l'intenzione di Bob, è scettica. Come possono organizzare un matrimonio tradizionale in Nigeria e convolare a nozze se Abishola è già sposata? Una delle new entry della seconda stagione, infatti, è Dayo Ade che interpreta l'ex marito di Abishola, nonché padre di suo figlio, Tayo. L'uomo si ripresenta a Detroit dopo aver abbandonato anni prima Abishola e Dele e, ovviamente, mette i bastoni tra le ruote a Bob. Riusciranno gli innamoratissimi Bob e Abishola a far prevalere l'amore su tutto?

L'incontro di due cuori e due culture che genera speranza

Nella seconda stagione, Bob Hearts Abishola continuerà ad affrontare temi importanti come l'incontro tra culture diverse e l'integrazione narrati attraverso la storia d'amore dei due protagonisti. Bob cerca di comprendere le preoccupazioni di Abishola, desiderosa di fare le cose "per bene" e di presentare Bob alla sua famiglia. Sfida dopo sfida, episodio dopo episodio, i due innamorati capiscono che insieme possono farcela. "Sarà così difficile", dice Abishola nella premiere della seconda stagione a Bob che risponde: "Quando mai le cose sono state facili per noi?". Il messaggio che lo showrunner Al Higgins e il creatore della serie Chuck Lorre hanno voluto lanciare è un messaggio di speranza in un momento sicuramente non facile, neppure per i telespettatori.

Bob Hearts Abishola è una serie perfetta per questi tempi incerti: lasciate che un sentimento positivo e di speranza invada anche i vostri cuori guardando le prime due stagioni della comedy su Infinity+ (con una terza in arrivo prossimamente).