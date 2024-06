Blue Beetle: In sviluppo una serie tv animata

News Serie TV

Il proteggo sta coinvolgendo anche il regista e lo sceneggiatore del film del 2023.

Il tempo di Jaime Reyes sugli schermi potrebbe non essersi esaurito. Warner Bros. Animation e DC Studios hanno riunito le forze per lo sviluppo di una serie animata basata sul giovane supereroe della DC Comics anche conosciuto come Blue Beetle. Se confermato, il progetto si aggiungerebbe al film del 2023 diretto da Ángel Manuel Soto, con Xolo Maridueña nel ruolo di protagonista.

Blue Beetle: Cosa sappiamo della serie tv animata

Diretta da Miguel Puga (A Casa dei Loud, Futurama) e da lui scritta con Cristian Martinez (Good Trouble), la potenziale serie racconterà la stessa storia del film, quella di un giovane messicano che, imbattutosi in un misterioso artefatto, uno scarabeo alieno che si lega a lui in modo simbiotico, sviluppa un esoscheletro ad alta tecnologia che gli conferisce poteri incredibili. Jaime Reyes, con la sua nuova identità di Blue Beetle, inizia a usare i suoi poteri per combattere il crimine e proteggere gli abitanti della sua città.

Soto e lo sceneggiatore del film Gareth Dunnet-Alcocer daranno il loro contributo come produttori esecutivi, insieme con il produttore dello stesso John Rikard e Galen Vaisman. Nessuna parola per il momento sul possibile ritorno di Maridueña per il ruolo del gigantesco insetto blu come doppiatore, ma Deadline riporta che, se la serie avrà successo, potrebbe riportare Blue Beetle sul grande schermo con un nuovo adattamento cinematografico.