Blossom, l'idea di un revival è stata accantonata: Mayim Bialik spiega perché

Sembrava dietro l'angolo il ritorno di un'altra sitcom che ha segnato gli anni '90, Blossom, ma a quanto pare i lavori si sono arenati: tutti i retroscena.

Sembrava ormai cosa fatta: il ritorno in grande stile di Blossom, la sitcom cult degli anni ’90 che in Italia abbiamo conosciuto come Blossom – Le avventure di una teenager, sembrava vicino più che mai. E invece il progetto di un atteso revival è stato ufficialmente accantonato. Lo ha fatto sapere direttamente Mayim Bialik, storica protagonista della serie, con un lungo e toccante messaggio pubblicato sulla sua newsletter Substack.

Blossom: I progetti per un revival

Dopo la fine di The Big Bang Theory nel 2019, Bialik e Don Reo (creatore originale di Blossom) avevano cominciato a lavorare seriamente a una nuova versione della serie, pensata per riportare i personaggi ai giorni nostri. Reo aveva scritto un episodio pilota che, secondo Bialik, catturava perfettamente "dove molti di noi si trovano oggi: divertenti, smarriti, in cammino, combattuti". Il tono sarebbe stato più maturo, più riflessivo, in perfetto equilibrio tra nostalgia e attualità. “Il copione è bellissimo”, ha dichiarato l'attrice. Il progetto, inizialmente ben accolto da Disney (che detiene i diritti), sembrava destinato a vedere la luce. Tanto che, come raccontava la stessa Bialik in un'intervista ad aprile 2023, tutto il cast originale si era detto disponibile a tornare sul set: da Joey Lawrence a Michael Stoyanov, da Jenna von Oÿ a Ted Wass.

Perché non si farà più: cosa è successo

Eppure, nonostante il progetto sembrasse pronto a decollare, qualcosa si è rotto. A causa di una serie di fusioni aziendali e cambi al vertice all’interno dell’industria dell'intrattenimento, nuovi dirigenti sono stati incaricati di valutare lo sviluppo dei contenuti. Il risultato? Un secco "no" alla proposta di reboot. Bialik racconta che lei e Reo hanno ripresentato lo stesso pitch che un anno prima aveva ricevuto l'approvazione, ma questa volta la risposta è stata negativa, senza alcuna motivazione precisa. Hanno anche chiesto di ottenere i diritti per proporre il progetto ad altri produttori, ma Disney ha rifiutato, riservandosi l'opzione di sviluppare in futuro un eventuale reboot diverso da quello già pronto.

La reazione dispiaciuta di Mayim Bialik

Per Mayim Bialik, che negli ultimi anni è stata impegnata anche con la sitcom Call Me Kat e come co-conduttrice di Jeopardy!, il colpo è stato forte. "Questo è il ruolo che voglio interpretare più di ogni altro", ha scritto ammettendo che il naufragio del progetto ha fortemente diminuito la sua voglia di continuare a recitare. "L'industria è cambiata. Non è più quella in cui io e Don siamo cresciuti", ha commentato amaramente. "Forse nessuno vuole davvero un reboot di Blossom, ma credo sinceramente che Disney abbia commesso un errore. Questa porta si è chiusa. Non volevamo, ma non possiamo controllare nulla, se non ciò che sappiamo essere vero: abbiamo amato questa possibilità con tutto il cuore, e siamo profondamente dispiaciuti di non aver potuto realizzarla", ha aggiunto. I fan, però, non smettono di sperare. E nemmeno Bialik, visto che ha concluso: "Spero che ci sia ancora altro da raccontare in futuro. Ma per ora, questa è la verità".