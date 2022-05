Blocco 181 rinnovata per una seconda stagione prima del debutto

News Serie TV

La nuova serie con Salmo supervisore musicale e attore in onda su Sky e in streaming su NOW dal 20 maggio.

Oggi, durante la conferenza stampa di presentazione, il vice presidente esecutivo di Sky Studios per l'Italia Nils Hartmann e la vice presidente esecutiva della programmazione di Sky Italia Antonella d'Errico hanno confermato che Blocco 181, la nuova serie originale di Sky con il rap rapper italiano Salmo supervisore e produttore musicale, produttore creativo e attore, è stata rinnovata per una seconda stagione, prima del debutto questo venerdì 20 maggio alle ore 21:15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW.

La trama e il cast di Blocco 181

Una storia di emancipazione sentimentale, familiare, sessuale e criminale ambientata tra le comunità multietniche della Milano di oggi, Blocco 181 (qui di seguito vi riproponiamo il trailer ufficiale) segue Laura Osma (El Chapo), Alessandro Piavani (La mafia uccide solo d'estate: La serie) e Andrea Dodero (L'allieva) nei panni di tre giovani personaggi molto diversi alle prese con un pericoloso triangolo che sfida le regole della loro appartenenza, attraverso cui emanciparsi dalle rispettive gang per trovare il proprio posto nel mondo.

In una Milano le cui torride periferie sono terreno di conquista per bande in guerra per il potere, e sullo sfondo del Blocco, un imponente complesso edilizio ai margini della città, Bea, una ragazza latino-americana sensuale e indomita divisa tra la fedeltà alla propria famiglia e la voglia di cambiare vita, Ludo, borghese festaiolo dalla faccia pulita, e Mahdi, tenebroso e protettivo ragazzo del Blocco legato a quest'ultimo come un fratello, si trovano a scalare insieme le gerarchie del traffico di droga che prima avevano sempre subito lungo lo scontro tra Blocco e latinos.

Salmo interpreta Snake, armato braccio destro di Lorenzo (Alessandro Tedeschi, Petra), uno spacciatore. Alessio Praticò (Il miracolo) interpreta invece il boss del quartiere, Rizzo.