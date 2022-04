Blocco 181: Il trailer ufficiale della favola nera iperrealistica in arrivo su Sky e NOW

News Serie TV

La nuova serie italiana, in onda dal 20 maggio, coinvolge anche il pioniere del rap italiano Salmo.

Amore e criminalità, al ritmo sudato di rap e reggaeton, in una inedita Milano in realtà aumentata, coloratissima e multiculturale. È Blocco 181, la nuova serie italiana Sky Original, la prima prodotta internamente da Sky Studios, in arrivo il 20 maggio su Sky e in streaming su NOW. Una storia di emancipazione sentimentale, familiare, sessuale e criminale in 8 episodi della quale viene rilasciato oggi il trailer ufficiale, oltre alla locandina promozionale.





La trama e il cast di Blocco 181

Sullo sfondo di un imponente complesso edilizio della periferia milanese, Blocco 181 segue Laura Osma (El Chapo), Alessandro Piavani (House of Gucci) e Andrea Dodero (L'Allieva) nei panni di tre ragazzi alle prese con un pericoloso triangolo che sfiderà le regole della loro appartenenza, attraverso cui emanciparsi dalle rispettive gang per trovare il proprio posto nel mondo. Provenienti da realtà diverse, eppure legati da qualcosa di più forte, Bea, una ragazza latino-americana sensuale e indomita divisa tra la fedeltà alla propria famiglia e la voglia di cambiare vita, Ludo, borghese festaiolo dalla faccia pulita, e Mahdi, tenebroso e protettivo ragazzo del Blocco legato a quest'ultimo come un fratello, si troveranno a scalare insieme le gerarchie del sistema criminale lungo lo scontro tra Blocco e latinos in un fazzoletto di periferia abbarbicato su un alveare di appartamenti abusivi, terreno quotidiano di sguardi truci e sospetti.

Creata da Paolo Vari, Francesca De Lisi, Dario Bonamin, Mirko Cetrangolo e Marco Borromei, e diretta da Giuseppe Capotondi (Suburra: La serie) con Ciro Visco (Gomorra: La serie) e Matteo Bonifazio, Blocco 181 vede il debutto, in un ruolo per lui inedito, del pioniere del rap italiano Salmo, che della serie è supervisore e produttore musicale, produttore creativo e attore. Interpreta Snake, armato braccio destro di Lorenzo, uno spacciatore con il volto di Alessandro Tedeschi (Petra), amico d'infanzia e alleato di Rizzo (Alessio Praticò, Il miracolo), boss del quartiere.