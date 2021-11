Blade Runner, la rivelazione di Ridley Scott: In lavorazione una serie tv

News Serie TV

Il regista e produttore del franchise di culto: "Stiamo già scrivendo il pilota".

Reggetevi ai braccioli della sedia: Ridley Scott sta lavorando a una serie tv basata sul suo franchise cinematografico di successo Blade Runner. A rivelarlo è stato lo stesso regista e produttore nominato a quattro Oscar, di recente dietro la macchina da presa per House of Gucci, durante un'intervista con BBC Today.

Blade Runner arriva in tv? Le dichiarazioni di Ridley Scott

"Stiamo già scrivendo il pilota per Blade Runner", ha detto senza mezzi termini Scott quando gli è stato chiesto dei suoi prossimi progetti. "Stiamo pensando di fare di Blade Runner una serie tv, probabilmente di 10 episodi. Lo stesso dicasi per Alien. Anche per Alien stiamo scrivendo il pilota, ma bisogna scrivere anche la storia generale. Che siano otto o dieci episodi, devi scrivere la 'Bibbia' di quello che accadrà in quelle 10 ore".

Mentre un adattamento televisivo di Alien è stato già ufficializzato, alla rete via cavo FX, scritto dall'ideatore di Fargo e Legion Noah Hawley, e sarà la prima volta in cui una storia dell'altrettanto iconico franchise sarà ambientata sulla Terra, per Blade Runner sarebbe una prima volta assoluta solo in live-action, giacché un anime dal titolo Blade Runner: Black Lotus ambientato tra il primo film del 1982 e il sequel Blade Runner 2049 ha debuttato sull'americana Adult Swim all'inizio di questo mese.