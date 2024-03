Black Rabbit: Netflix ordina ufficialmente la miniserie con Jason Bateman e Jude Law protagonisti

News Serie TV

I due attori, coinvolti nel progetto anche come produttori esecutivi, interpreteranno due fratelli nella nuova miniserie ideata da Zach Baylin e Kate Susman.

Netflix ha dato finalmente il via libera a Black Rabbit, miniserie in sviluppo da ben due anni e con Jason Bateman (Ozark) e Jude Law (The New Pope), sia produttori esecutivi che protagonisti nei panni di due fratelli.

Black Rabbit: I dettagli della nuova miniserie Netflix

Black Rabbit si basa su un'idea originale di Zach Baylin, sceneggiatore candidato all'Oscar per King Richard e anche tra gli autori del recente Bob Marley: One Love, e di Kate Susman. Nella serie Law e Bateman interpretano due fratelli. La prima sinossi diffusa da Netflix è ancora un po' generica: quando il primo, proprietario di un hotspot di New York, permette al secondo di tornare nella sua vita, spalanca la porta a diversi pericoli che minacciano di far crollare tutto ciò che ha costruito. Nel cast ci sono anche Cleopatra Coleman, Amaka Okafor, Sopé Dìrísù e Dagmara Dominczyk. Bateman, inoltre, dirigerà anche i primi due episodi, tornando su Netflix da protagonista per la prima volta dopo la conclusione di Ozark, nel 2022.

Baylin e Susman saranno showrunner di Black Rabbit e produttori esecutivi tramite la loro casa di produzione Youngblood Pictures mentre Bateman e Michale Costigan sono coinvolti come produttori esecutivi insieme alla loro Aggregate Films son cui il servizio di video in streaming ha un accordo dal 2018. Jude Law e Ben Jackson con Riff Raff Entertainment. Altri produttori sono Andrew Hinderaker, Zac Frognowski, Justin Levy e David Bernon.