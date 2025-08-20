Black Rabbit: Jason Bateman e Jude Law sono fratelli in pericolo nel trailer ufficiale italiano della miniserie di Netflix

News Serie TV

Netflix mostra il trailer ufficiale italiano di Black Rabbit, la sua nuova miniserie con Jason Bateman e Jude Law, disponibile in streaming dal 18 settembre.

Jason Bateman avrebbe potuto concedersi un attimo di respiro dopo i giorni complessi nei panni di Marty Byrde in Ozark. Invece, dopo essersi portato a casa un Emmy, ha deciso di tornare a fare il cattivo su Netflix con Black Rabbit, una nuova miniserie - di cui il servizio streaming ha diffuso il trailer ufficiale italiano - nella quale sarà affiancato da un fratello scansafatiche con il volto del candidato a due Oscar Jude Law.

<a href="https://www.comingsoon.it/serietv/black-rabbit/3770/video/?vid=47776" title="Trailer ITA: Il Trailer Ufficiale Italiano della serie con Jude Law e Jason Bateman - HD">Trailer ITA: Il Trailer Ufficiale Italiano della serie con Jude Law e Jason Bateman - HD</a>

Black Rabbit: La trama della miniserie con Jason Bateman e Jude Law

Disponibile in streaming dal 18 settembre, Black Rabbit è ambientata sullo sfondo della frenetica vita notturna di New York City e vede due fratelli spinti sull'orlo del baratro dal dovere verso la famiglia e dalla ricerca del successo. Jake Friedken (Law) è il carismatico proprietario del Black Rabbit, un ristorante destinato a diventare il locale più alla moda della città. Ma quando suo fratello Vince (Bateman) torna inaspettatamente a far parte dell'attività, i problemi non tardano ad arrivare, riaprendo vecchie ferite e creando nuovi pericoli che minacciano di distruggere tutto ciò che hanno costruito.

Presentato da Netflix come "un thriller avvincente che esplora come il legame indissolubile tra due fratelli possa distruggere il loro mondo e tutto ciò che lo circonda", Black Rabbit è una creazione di Zach Baylin (Gran Turismo - La storia di un sogno impossibile) e Kate Susman (The Order). "Abbiamo iniziato a parlare di ambientare una serie tv in un ristorante - uno scenario che ci ha sempre affascinato e inebriato - e di cosa avrebbe significato come contesto", hanno spiegato gli ideatori al sito Tudum. "Poi abbiamo iniziato a parlare di personaggi e fratelli. Entrambi abbiamo dei fratelli ed eravamo interessati a esplorare l'idea che si è una persona con il proprio fratello e un'altra nel mondo; e che, indipendentemente da ciò che si fa o da dove si va nella vita, la propria dinamica d'infanzia può essere davvero difficile da abbandonare".

Il trailer mostra Jake in seria difficoltà proprio mentre suo fratello Vince si fa avanti per peggiorare ulteriormente la situazione. Ora, Jake deve pagare 20,000 dollari alla settimana finché i debiti di Vince non saranno saldati, onde evitare di perdere definitivamente il suo ristorante. Da qui in poi, è tutto un susseguirsi di inseguimenti in auto, incendi dolosi, spari e molto altro, mentre i fratelli lavorano insieme per sopravvivere. "Questo rapporto a due, in cui il conflitto è insito in un legame indissolubile, è ciò che mi ha catturato", ha detto Bateman. "Per non parlare del fatto che è Jude Law a interpretare mio fratello. Sono un suo grandissimo fan. Quando abbiamo iniziato a parlare dei nostri ruoli, non avevamo ancora deciso chi avrebbe interpretato chi. Eravamo entrambi d'accordo sul fatto che mi ritrovi di solito a interpretare il personaggio che interpreta lui: quello che non prende decisioni sbagliate tutto il tempo. Non sarebbe interessante se non interpretassi quel personaggio questa volta?".

Law ha aggiunto: "Vince è volubile, imprevedibile, ha la reputazione di far esplodere le cose, sia letteralmente che emotivamente. È tormentato, ma è anche brillante. E la cosa straordinaria, ovviamente, è che Jason porta con sé questa innocenza, questa meravigliosa simpatia. Il fatto è che capisci perché questo tizio la fa franca".