TGCom24
Home | Serie TV | News | Black Rabbit: Jason Bateman e Jude Law sono fratelli in pericolo nel trailer ufficiale italiano della miniserie di Netflix
Schede di riferimento
Black Rabbit
Anno: 2025
3,7
Black Rabbit
News Serie TV

Black Rabbit: Jason Bateman e Jude Law sono fratelli in pericolo nel trailer ufficiale italiano della miniserie di Netflix

Emanuele Manta
12

Netflix mostra il trailer ufficiale italiano di Black Rabbit, la sua nuova miniserie con Jason Bateman e Jude Law, disponibile in streaming dal 18 settembre.

Black Rabbit: Jason Bateman e Jude Law sono fratelli in pericolo nel trailer ufficiale italiano della miniserie di Netflix

Jason Bateman avrebbe potuto concedersi un attimo di respiro dopo i giorni complessi nei panni di Marty Byrde in Ozark. Invece, dopo essersi portato a casa un Emmy, ha deciso di tornare a fare il cattivo su Netflix con Black Rabbit, una nuova miniserie - di cui il servizio streaming ha diffuso il trailer ufficiale italiano - nella quale sarà affiancato da un fratello scansafatiche con il volto del candidato a due Oscar Jude Law.

Black Rabbit: La trama della miniserie con Jason Bateman e Jude Law

Disponibile in streaming dal 18 settembre, Black Rabbit è ambientata sullo sfondo della frenetica vita notturna di New York City e vede due fratelli spinti sull'orlo del baratro dal dovere verso la famiglia e dalla ricerca del successo. Jake Friedken (Law) è il carismatico proprietario del Black Rabbit, un ristorante destinato a diventare il locale più alla moda della città. Ma quando suo fratello Vince (Bateman) torna inaspettatamente a far parte dell'attività, i problemi non tardano ad arrivare, riaprendo vecchie ferite e creando nuovi pericoli che minacciano di distruggere tutto ciò che hanno costruito.

Presentato da Netflix come "un thriller avvincente che esplora come il legame indissolubile tra due fratelli possa distruggere il loro mondo e tutto ciò che lo circonda", Black Rabbit è una creazione di Zach Baylin (Gran Turismo - La storia di un sogno impossibile) e Kate Susman (The Order). "Abbiamo iniziato a parlare di ambientare una serie tv in un ristorante - uno scenario che ci ha sempre affascinato e inebriato - e di cosa avrebbe significato come contesto", hanno spiegato gli ideatori al sito Tudum. "Poi abbiamo iniziato a parlare di personaggi e fratelli. Entrambi abbiamo dei fratelli ed eravamo interessati a esplorare l'idea che si è una persona con il proprio fratello e un'altra nel mondo; e che, indipendentemente da ciò che si fa o da dove si va nella vita, la propria dinamica d'infanzia può essere davvero difficile da abbandonare".

Il trailer mostra Jake in seria difficoltà proprio mentre suo fratello Vince si fa avanti per peggiorare ulteriormente la situazione. Ora, Jake deve pagare 20,000 dollari alla settimana finché i debiti di Vince non saranno saldati, onde evitare di perdere definitivamente il suo ristorante. Da qui in poi, è tutto un susseguirsi di inseguimenti in auto, incendi dolosi, spari e molto altro, mentre i fratelli lavorano insieme per sopravvivere. "Questo rapporto a due, in cui il conflitto è insito in un legame indissolubile, è ciò che mi ha catturato", ha detto Bateman. "Per non parlare del fatto che è Jude Law a interpretare mio fratello. Sono un suo grandissimo fan. Quando abbiamo iniziato a parlare dei nostri ruoli, non avevamo ancora deciso chi avrebbe interpretato chi. Eravamo entrambi d'accordo sul fatto che mi ritrovi di solito a interpretare il personaggio che interpreta lui: quello che non prende decisioni sbagliate tutto il tempo. Non sarebbe interessante se non interpretassi quel personaggio questa volta?".

Law ha aggiunto: "Vince è volubile, imprevedibile, ha la reputazione di far esplodere le cose, sia letteralmente che emotivamente. È tormentato, ma è anche brillante. E la cosa straordinaria, ovviamente, è che Jason porta con sé questa innocenza, questa meravigliosa simpatia. Il fatto è che capisci perché questo tizio la fa franca".

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Black Rabbit
Anno: 2025
3,7
Black Rabbit
Emanuele Manta
  • Redattore specializzato in Serie TV
  • Appassionato di animazione, videogame e fumetti
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Emily in Paris, la stagione 5 ha una data! Emily tra Roma e Venezia nelle prime foto
news Serie TV Emily in Paris, la stagione 5 ha una data! Emily tra Roma e Venezia nelle prime foto
C’era una volta, Lana Parrilla cambia idea sul reboot: "Aperta a questa possibilità"
news Serie TV C’era una volta, Lana Parrilla cambia idea sul reboot: "Aperta a questa possibilità"
Dominic West e Sienna Miller su Sky e HBO con il legal thriller War, già confermato per due stagioni
news Serie TV Dominic West e Sienna Miller su Sky e HBO con il legal thriller War, già confermato per due stagioni
La data di uscita di Palm Royale 2, una nuova serie tv per l'ideatore di The Day of the Jackal e altre news in breve
news Serie TV La data di uscita di Palm Royale 2, una nuova serie tv per l'ideatore di The Day of the Jackal e altre news in breve
Quell'uragano di figlia incontra Quell'uragano di papà: La stagione 2 partirà con una grande reunion
news Serie TV Quell'uragano di figlia incontra Quell'uragano di papà: La stagione 2 partirà con una grande reunion
I Fratelli Duffer lasceranno Netflix dopo Stranger Things: Firmato un nuovo mega accordo con Paramount
news Serie TV I Fratelli Duffer lasceranno Netflix dopo Stranger Things: Firmato un nuovo mega accordo con Paramount
L'ideatore di Sherlock va al 10 di Downing Street con una nuova serie tv
news Serie TV L'ideatore di Sherlock va al 10 di Downing Street con una nuova serie tv
Fallout torna il 17 dicembre: Il teaser trailer della stagione 2 mostra New Vegas, un Deathclaw e Mr. House
news Serie TV Fallout torna il 17 dicembre: Il teaser trailer della stagione 2 mostra New Vegas, un Deathclaw e Mr. House
Scopri tutte le News Serie TV
Le Serie TV del Momento
Mercoledì
Watson
L'estate nei tuoi occhi
Alien: Pianeta Terra
The Twisted Tale of Amanda Knox
Upload
Untamed
Dexter: Resurrection
And Just Like That...
The Terminal List: Lupo Nero
NCIS: Tony & Ziva
Stranger Things
Vai a Tutte le Serie TV