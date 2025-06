Black Rabbit, Jason Bateman e Jude Law protagonisti della nuova serie Netflix: Le prime foto e la data d'uscita

News Serie TV

Jason Bateman e Jude Law interpretano due fratelli spinti sull'orlo del baratro nella nuova serie drammatico di Netflix Black Rabbit: Ecco quando esce.

Netflix ha messo insieme una coppia di attori che sicuramente entusiasmerà parecchi fan con Black Rabbit, una miniserie con protagonisti Jason Bateman e Jude Law. Il servizio di video in streaming ha annunciato la data d'uscita e (il prossimo 18 settembre) e diffuso le prime foto in cui vediamo i due protagonisti nei panni di due fratelli segnati da un passato difficile e da un presente carico di tensioni.

La trama di Black Rabbit

Ambientata in una New York vivace e notturna, Black Rabbit racconta la storia di Jake Friedken (interpretato da Jude Law), carismatico proprietario dell'omonimo ristorante e VIP lounge, pronto a diventare il locale più esclusivo di New York. Il ritorno inaspettato del fratello Vince (Jason Bateman), però, rompe gli equilibri. Il loro legame, già complicato, si incrina ulteriormente mentre vecchi traumi e nuovi pericoli iniziano ad emergere, minacciando di distruggere tutto ciò che Jake ha costruito.

Il ritorno di Jason Bateman dopo Ozark

Dopo il grande successo ottenuto con Ozark, Jason Bateman torna su Netflix sia come protagonista sia come regista dei primi due episodi. L'attore è anche tra i produttori esecutivi della serie, insieme a Jude Law e ai creatori Zach Baylin e Kate Susman. Baylin, candidato all’Oscar per King Richard e autore del recente Bob Marley: One Love, ha ideato la serie insieme alla sceneggiatrice Susman.

Il resto del cast

Accanto a Law e Bateman, il cast include Cleopatra Coleman (Clipped), Amaka Okafor (Bodies), Ṣọpẹ́ Dìrísù (Gangs of London), Troy Kotsur (CODA - I segni del cuore), Abbey Lee (Florida Man), Dagmara Domińczyk (Succession), Odessa Young (The Staircase), Robin De Jesus (Ecco a voi i Chippendales) e molti altri.