Black Rabbit: difetti e virtù della serie Netflix e quella rivelazione che doveva arriva prima

La nuova miniserie in otto episodi con Jude Law e Jason Bateman è una parziale occasione persa. In questa recensione cerchiamo di identificare cosa funziona e cosa no.

Come dice Quentin Tarantino, tutte le serie sono delle soap opera. E ha ragione. Per loro stessa natura, le serie fanno opera di seduzione nei confronti dello spettatore per trascinarlo di episodio in episodio, possibilmente senza fatica, fino al gran finale. Perché le cose funzionino, al termine di ogni episodio è imprescindibile che lo spettatore, che sia a un click o a sette giorni di distanza dall'episodio successivo, abbia voglia di continuare per conoscere il destino dei personaggi ai quali dovrebbe essersi affezionato.

Fatta questa premessa, veniamo a Black Rabbit. Se non avete ancora visto la serie, vi conviene fermarvi qui per non incappare in spoiler.

Ambientata nel sottobosco criminale newyorkese, la nuova serie Netflix non propone nulla di inedito: trauma, immoralità, violenza, escalation e catarsi. Gli interpreti e le ambientazioni possono cambiare, ma senza una visione autoriale forte (non prevista, non richiesta o non abbastanza incisiva) il rischio è quello di ritrovarsi con un intrattenimento passeggero, di mera compagnia, facilmente dimenticabile.

La serie esiste perché Netflix voleva realizzare un nuovo crime con Jason Bateman, sulla scia del successo di Ozark, dove l’attore è stato protagonista, produttore e regista di alcuni episodi (uno dei quali premiato con l’Emmy). Gli showrunner Zach Baylin e Kate Susman, insieme ad altri quattro sceneggiatori, hanno confezionato gli otto episodi da 50 minuti di Black Rabbit con l'intento di raccontare un legame tossico tra due fratelli. Eppure, come spesso accade nella serialità contemporanea, i compromessi con il committente su un certo numero di episodi da creare e su una precisa cifra stilistica da seguire, porta l'idea a non avere una sua personalità. Lo sviluppo si piega alla durata e prevede troppe sottotrame, quando la storia principale avrebbe potuto esaurirsi in sei episodi.





Black Rabbit: Trama di un trauma

Jude Law e Jason Bateman interpretano Jake e Vince Friedken, due facce della stessa medaglia. Nel primo episodio li conosciamo così: Jake, elegante proprietario di un ristorante e nightclub alla moda di New York, incarna l’immagine del successo; Vince, trasandato e in cerca di soldi in un casinò di Reno, è già nei guai con piccoli criminali. Quando Vince chiede aiuto al fratello, si innesca una dinamica che si ripeterà per tutta la serie.

In realtà, più che di una trama con un'evoluzione di personaggi, Black Rabbit è l'elaborazione di un trauma. Le vicende sono un continuo rincorrersi di emergenze: debiti con la malavita, problemi di gestione del locale, minacce e ricatti a catena. Gli autori mantengono un buon ritmo, alternando le difficoltà di Jake con lo staff del Black Rabbit e i guai di Vince con gli strozzini. Tuttavia, la ripetitività delle situazione è dietro l’angolo e, una volta percepita, non ci abbandona più.

Vince, irresponsabile e autodistruttivo, trascina nel fango chiunque lo circondi, a partire dal fratello. Jake sembra più solido, ma non è immune da scelte scellerate e compromessi morali. Considerata la portata dei danni provocati da Vince, ci si chiede fino a che punto Jake sia disposto a sacrificarsi per lui. Il legame di sangue, da solo, appare insufficiente a reggere la tensione narrativa e la rivelazione del trauma che li unisce arriva tardivo nel finale.

Il binge watching mette in evidenza quanto alcune sottotrame siano poco utili ai fini della risoluzione ultima. Tutta la parte dell'ex cameriera Anna e dell'artista che ingaggia un "faccendiere" per garantirsi il silenzio della donna, se prelevata e cestinata, non intacca minimanente il corso principale degli eventi. E non è sufficiente giustificare tutta la sequenza come un ulteriore elemento della redenzione di Jake (quando consegna alla polizia la chiave usb con i video delle camere del locale che inchiodano l'uomo). Un discorso simile può essere fatto con la relazione clandestina tra Jake e Estelle.





Black Rabbit: Grottesco ma non abbastanza

La spirale di eventi nefasti che inghiotte i personaggi è grottesca, ma non siamo in un film dei fratelli Coen. La serie non osa gioccare né con i toni né con i generi e la stupidità di certi personaggi resta appena abbozzata. In una racconto di quasi otto ore sono inevitabili le forzature della narrazione, ma è la capacità di renderle plausibili a fare la differenza. Qui, la coerenza è altalenante. La scelta di non cavalcare uno stile più sopra le righe, invece di mostrarsi come una reale intenzione, sembra più un'occasione persa.

Black Rabbit: Il miglior personaggio

Dovremmo essere tutti d’accordo che Joe Mancuso è il migliore personaggio di Black Rabbit. Non solo è la figura più stabile, coerente, credibile, sincera e temibile. Il vincolo affettivo che ha con i fratelli Friedken ne rende complessa la presenza scenica. Il potere che ha e come lo usa, rappresenta il peso ineludibile degli errori passati di Vince. Inoltre, la scelta di aver reso il gangster della storia sordomuto si rivela vincente, grazie soprattutto alla grande interpretazione che ne fa Troy Kotsur, attore realmente sordomuto, premio Oscar nel 2022 per CODA - I segni del cuore.





Black Rabbit: Rivelazioni tardive

La serie si apre con un flash-forward: la rapina al Black Rabbit. È l’espediente ad effetto abbastanza comune per catturare subito l’attenzione degli spettatori. In seguito, alcuni flashback svelano il passato dei due fratelli, permettendo di intuire i traumi che li tengono uniti. Tuttavia, l’uso frammentario e tardivo di queste sequenze riduce l’impatto emotivo. Ad esempio, il rapporto di Vince e Jake avrebbe potuto generare un coinvolgimento maggiore del pubblico se la loro infanzia fosse stata raccontata interamente in un singolo episodio. Invece bisogna attendere il settimo per avere una prima rivelazione. Da bambino, Vince uccise il padre per proteggere la madre.