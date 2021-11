Black Friday: I migliori gadget e le offerte per gli appassionati di Serie TV

News Serie TV

La giornata con gli sconti più pazzi dell'anno è arrivata: abbiamo selezionato qualche chicca per i veri fan delle serie tv e persino qualche offerta sugli abbonamenti streaming da non perdere.

Ormai da diversi anni tutti aspettano il quarto venerdì di novembre noto come Black Friday, la giornata che dà ufficialmente il via alla folle corsa per i regali di Natale. Sono centinaia le offerte e le promozioni che si trovano online e nei negozi e spesso è difficile orientarsi tra i tanti sconti. Se siete qui, però, molto probabilmente siete dei grandi appassionati di serie tv e siete alla ricerca dei gadget più particolari sulle migliori serie tv del momento e di offerte imperdibili legate ai vostri titoli del cuore. Abbiamo selezionato alcune tra le migliori proposte disponibili online spaziando tra vari generi e tipologie di merci: dai classici Funko Pop! con i personaggi delle serie che molti fan collezionano alle offerte lanciate dai servizi di video in streaming per abbonarsi a prezzi vantaggiosi. Ecco quali sono gli sconti da non lasciarsi scappare.

I Lego a tema Friends o di altre serie tv

Sul sito ufficiale di Lego c'è un'ampia scelta di set a tema serie tv (e con una spesa superiore a 170 euro c'è in omaggio un simpatico cortile di Babbo Natale). I più imperdibili sono sicuramente quelli dedicati alla sitcom Friends, come quello che ricostruisce l'appartamento di Monica e Rachel e quello di Joey e Chandler ricchi di tantissimi particolari: dal travestimento di Monica con il tacchino alle famose sedie reclinabili di Joey e Chandler. Per chi aspetta con impazienza la nuova serie ambientata nell'universo di Star Wars The Book of Boba Fett, c'è invece l'iconica astronave di Boba Fett (ma i fan di The Mandalorian troveranno anche il Bambinio aka Baby Yoda da costruire con 1075 pezzi!).

La collezione make-up di Emily in Paris

La francese Lancôme ha dedicato un'intera collezione make-up a una delle serie più modaiole e pop degli ultimi tempi, Emily in Paris. In attesa della seconda stagione (in arrivo su Netflix il 22 dicembre), potete sentirvi anche voi americani a parigi acquistando sul sito ufficiale l'esclusiva palette di ombretti a forma di cuore di Emily in Paris (scontata da 66,55 a 49,91€), i rossetti in limited edition e lo speciale mascara Monsieur Big dedicato alla serie.

I gadget delle serie Marvel e Lucasfilm su Shop Disney

Fino al 29 novembre, con il codice MAGIC20 applicato su una spesa di almeno 60€, su Shop Disney si possono acquistare con sconti del 20 o del 30% decine di gadget dedicati alle vostre serie Marvel o Lucasfilm preferite. Un esempio? L'esclusiva tazza di Loki, il morbidissimo cuscino con Wanda e Visione di WandaVision o l'action figure ufficiale de il Mandaloriano e il Bambino.

I cofanetti con tutte le stagioni delle vostre serie preferite

Su Amazon potete approfittare delle offerte sui migliori cofanetti di serie tv. Quelli imperdibili? La serie completa de Il Trono di Spade in Blu Ray, il cofanetto dvd con tutte le stagioni di Gossip Girl o quello che comprende le 12 stagioni di The Big Bang Theory. Segnaliamo anche il kit che comprende la gold edition con tutte le stagioni di Downton Abbey più il film e il fantastico mega cofanetto a tema macchina da scrivere per chi è rimasto affezionato a un cult come La Signora in giallo.

La bambola di Squid Game come sveglia

Vi siete appassionati a Squid Game e volete fare un regalino a tema o semplicemente terrorizzare per scherzo un vostro amico? Su Ali Express (ma volendo anche su Amazon) si trova la sveglia a forma di bambola di Squid Game, sì quella che giocava alla versione mortale del gioco "Un, due, tre, stella" nella serie Netflix. Siamo sicuri che vi aiuterà ad alzarvi dal letto in un baleno!

I libri che hanno ispirato le serie tv più recenti

Se siete accaniti lettori, oltre che telefili, potreste approfittare del Black Friday per acquistare i libri che hanno ispirato le migliori serie tv uscite di recente. Sul sito IBS fino al 29 novembre trovate sconti su milioni di prodotti dal 30% al 70%. Qualche esempio? L'assistente di volo di Chris Bohjalian - che ha ispirato l'omonima serie con Kaley Cuoco, oppure il primo volume della saga de La ruota del tempo di Robert Jordan da cui è tratta la serie fantasy da poco arrivata su Amazon Prime Video. Se preferite la narrativa italiana, vi consigliamo Guida astrologica per cuori infranti di Silvia Zucca, che ha ispirato la comedy romantica di Netflix.

L'offerta per i collezionisti di Funko Pop!

Sul sito Pop in a Box è disponibile un'offerta da non perdere: potete acquistare 5 Funko Pop! a 45€. La scelta è vastissima: in sconto ci sono quelli de Il Trono di Spade, di WandaVision, di The Mandalorian, di Riverdale, di Dawson's Creek e molti altri.

Le offerte dei servizi di video in streaming

Anche i servizi di video in streaming hanno proposto vantaggiose offerte per il Black Friday. Infinity+, per esempio, permette ai nuovi clienti di provare gratis per 30 giorni tutti Channels di Mediaset Infinity come Starzplay, Crime Investigation Play e molti altri. Anche gli abbonati ad Amazon Prime Video possono usufruire di un'offerta sul canale Infinity Selection: 0,99€ al mese per 3 mesi, da attivare entro il 29 novembre. Il Black Friday di NOW, infine, permette di acquistare la Smart Stick più un pass a scelta (2 mesi di Sport, 3 mesi di Cinema o 3 mesi di Entertainment) a soli 14,99€ invece di 29,99€.