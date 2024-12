Black Doves 2 quando esce? Le anticipazioni, la trama, il cast e tutto quello che sappiamo

News Serie TV

Netflix ha già confermato che la serie di spionaggio con Keira Knightley e Ben Whishaw tornerà con una seconda stagione: ma quando la vedremo e cosa si sa al riguardo? Ecco cosa ha detto il creatore Joe Barton.

Netflix ci ha fatto un regalo di Natale in anticipo facendo uscire, lo scorso 5 dicembre, Black Doves. Il thriller di spionaggio ambientato a Londra durante il periodo natalizio è attualmente una delle serie più viste sul servizio. Merito di un'eleganza tutta british (da che mondo è mondo, le migliori spie del mondo del cinema e della tv hanno passaporto britannico) e di una coppia di protagonisti eccellente. Parliamo, ovviamente, di Keira Knightley (che si è già guadagnata una nomination ai Golden Globe per il ruolo) e Ben Whishaw. La buona notizia? Netflix aveva già confermato una seconda stagione della serie prima dell'uscita della prima. La cattiva? Non sappiamo esattamente quanto dovremo aspettare per vederla. L'ideatore di Black Doves Joe Barton, però, ha condiviso qualche anticipazione svelando a che punto sono i lavori e cosa dovremo aspettarci.

Black Doves 2, quando uscirà la seconda stagione?

In Black Doves l'ex star de I Pirati dei Caraibi interpreta una Black Dove, un'agente sotto copertura la cui oscura organizzazione vende segreti governativi al miglior offerente. Quando il suo amante segreto Jason (Andrew Koji) viene assassinato, il suo capo spia, l'enigmatica Reed (Sarah Lancashire), si affida a Sam (Ben Whishaw), un vecchio amico di Helen, per proteggerla. Helen e Sam partono insieme in missione per indagare su chi ha ucciso Jason e perché. In un'intervista con Variety, il creatore Joe Barton ha dichiarato di essere entusiasta di aver ambientato la storia durante il periodo natalizio e di essere felice che il primo capitolo sia effettivamente uscito sotto le feste. "Sono un grande fan dei film di Natale e degli episodi natalizi delle serie tv. Ho sempre voluto farne uno", ha detto. Ma per quanto ami le feste, non sa se anche la seconda stagione uscirà nello stesso periodo dell'anno, magari tra 12 mesi. "Non deve essere vincolato alle festività natalizie. Quindi potrebbe esserci una festa diversa, forse la Pasqua?" ha detto Barton al riguardo. Ciò non significa, naturalmente, che i prossimi episodi usciranno in tempo per Pasqua. Ma, siccome Netflix ha ordinato una seconda stagione con largo anticipo, è assai probabile che i tempi siano più stretti del solito.

Dove eravamo rimasti e le anticipazioni

Alla fine del primo ciclo di episodi di Black Doves il piano di vendetta di Helen per cercare l'assassino di Jason finisce con lei e Sam che annientano la famiglia criminale Clark. Sam preme il grilletto, per salvare Helen dal peso emotivo di uccidere Trent Clark (Angus Cooper). Con il suo atto disinteressato nei confronti di Helen, Sam sacrifica la sua possibilità di lasciarsi alle spalle la vita da assassino e vivere con Michael. Ma c'è un indizio sul fatto che Sam si allei con Hector per rimanere a Londra. Nel frattempo, dopo aver scoperto che Jason era in realtà un agente dell'MI5 che stava indagando su di lei, Helen prende decisioni importanti riguardo al suo futuro. Invece di lasciare Londra, si riconcilia con Reed e Wallace, che intanto è sulla buona strada per diventare primo ministro.

I lavori della seconda stagione sono a buon punto. Joe Barton ha rivelato che sta scrivendo il primo episodio della seconda stagione e che nei nuovi episodi scopriremo qualcosa in più sul passato dei protagonisti. In particolare ha detto:

"Siamo ancora all'inizio del processo. Sto ancora scrivendo il primo episodio e ci stiamo un po' facendo strada. Abbiamo girato alcuni flashback, che non sono stati inseriti nel montaggio finale, della giovane Helen, del suo patrigno e di sua sorella Bonnie. Penso che sarebbe davvero interessante scoprire di più. Con la seconda stagione, penso che sia piuttosto interessante scoprire di più sui personaggi e sul personaggio di Sarah. Sappiamo parecchio su Sam, ma c'è sempre di più. E avremo l'opportunità di ampliare le cose, ma è tutto un po' in itinere al momento".

Il cast: Chi tornerà nella seconda stagione?

È molto probabile che rivedremo tutti i membri del cast principale di Black Doves anche nella seconda stagione. Tra questi ci sono Keira Knightley (Helen Webb), Ben Whishaw (Sam Young), Sarah Lancashire (Reed), Andrew Buchan (Wallace Webb), Kathryn Hunter (Lenny Lines), Ella Lily Hyland (Williams), Gabrielle Creevy (Eleanor), Omari Douglas (Michael) e Luther Ford (Hector).