Black Bird: Il trailer ufficiale della miniserie con Taron Egerton, ultimo lavoro in tv di Ray Liotta

Il thriller psicologico con Taron Egerton protagonista debutterà su Apple TV+ l'8 luglio.

Apple TV+ ha diffuso il trailer ufficiale di Black Bird, la nuova miniserie con protagonista la star di Rocketman Taron Egerton, disponibile in streaming dall'8 luglio ogni venerdì con un nuovo episodio. Scritto e prodotto da Dennis Lehane, lo stesso di Mystic River e Gone Baby Gone, in tv già dietro le quinte di The Wire e Mr. Mercedes, il thriller psicologico è anche l'ultimo lavoro in tv per Ray Liotta, scomparso lo scorso 26 maggio all'età di soli 67 anni.





Black Bird: La trama e il resto del cast

Ispirata a fatti reali, Black Bird racconta cosa succede quando a Jimmy Keene (Egerton), figlio di un poliziotto decorato, star del football durante il liceo e poi spacciatore condannato a 10 anni di reclusione, viene data un'ultima possibilità: entrare in un carcere di massima sicurezza e fare amicizia con il sospettato serial killer Larry Hall, invece di restare dove si trova e scontare l'intera pena, senza possibilità di libertà condizionale. Jimmy si rende presto conto che la sua unica via d'uscita è ottenere da Larry una confessione e scoprire dove sono sepolti i corpi delle diverse ragazze che ha ucciso, prima che l'appello vada a buon fine. Ma questo sospetto assassino sta dicendo la verità o è solo un'altra invenzione di un bugiardo seriale?

Liotta interpreta James 'Big Jim' Keene, il padre del protagonista. "Non ho mai voluto questo per te", dice l'uomo a Jimmy nella clip. "Volevo una vita completamente diversa: uno stipendio fisso, dei figli, una famiglia..." aggiunge, sentendosi rispondere: "Papà, dimmi che c'è una soluzione". In effetti c'è, ma lui lo avverte che non sarà veloce, né semplice. Accanto a Egerton e Liotta recitano Paul Walter Hauser (Cobra Kai) nel ruolo del serial killer, Greg Kinnear (Shining Vale) e Sepideh Moafi (The L Word: Generation Q).