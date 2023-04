Billy Gardell parla dei suoi 68 kg in meno e di come il team di Bob Hearts Abishola lo ha aiutato

News Serie TV

Ai tempi di Mike & Molly, l'attore era arrivato a pesare 167 kg. Oggi "oscillo tra i 92 e 95 kg".

Ricordate Billy Gardell in Mike & Molly? Oggi è un uomo (e un attore) cambiato. Attualmente tra i protagonisti della fortunata sitcom di CBS Bob Hearts Abishola, all'inizio di quest'anno rinnovata per una quinta stagione, negli ultimi tempi Gardell ha trovato la forza di cambiare il suo stile di vita e sottoporsi a un intervento di bypass gastrico grazie ai quali ha perso oltre 68 kg di peso, dopo aver raggiunto a un certo punto i 167 kg. Una sfida per lui ma anche per il reparto guardaroba di Bob Hearts Abishola, come ha raccontato a ET Online.

Billy Gardell parla della sua perdita di peso

"Le vere persone torturate qui sono il mio guardarobiere e i miei truccatori, perché continuavo a rimpicciolirmi e loro continuavano a dover andare a compare magliette, fissarle con il nastro adesivo...", ha condiviso Gardell. "A un certo punto, mi hanno scotchato il collo perché la mia pelle non si era ancora aggiustata... perciò Dio li benedica".

Bob Hearts Abishola è stata un toccasana per Gardell. La sitcom racconta la storia di un uomo di mezz'età di Detroit, in sovrappeso, che finisce in ospedale dopo un attacco di cuore. Qui conosce Abishola, la sua infermiera, della quale si innamora follemente. Nel corso delle stagioni e soprattutto nell'ultimo anno, il pubblico ha seguito i miglioramenti dell'attore in tempo reale, diventando per lui uno stimolo. "Uno dei doni della serie è stato poter parlare con i nostri produttori e dire: 'Questo è quello che voglio fare'. E loro sono stati incredibilmente di supporto e hanno fatto piccoli cenni mentre stava accadendo", ha aggiunto.

Oggi 53enne, Gardell ha spiegato poi che è grazie anche a suo figlio William se si è deciso a farsi aiutare dalla chirurgia bariatrica lo scorso luglio. "Quando raggiungi i 50, inizi a fare il papà matematico, facendo ragionamenti come 'Se riuscirò a vivere altri 25 anni, quando lui ne avrà 40'... Perciò, voglio essere qui per lui. Sono stato un esempio positivo in molti modi per mio figlio, ma mi sentivo come se non fossi un buon esempio di salute per lui. Devi trovare la pace con te stesso e a un certo punto guardati allo specchio e dire: 'Sai, probabilmente è ora di prenderti cura di te'. Non ho ricevuto quel messaggio all'inizio. Ma sono fortemente convinto che quando arriva, arriva".