Big Bet: la Grande Scommessa, ecco il trailer italiano della serie coreana in streaming su Disney+

Ha debuttato il 21 dicembre in streaming su Disnet+, nella sezione Star, questa serie crime coreana interpretata da Choi Min-sik (il protagonista di Old Boy di Park Chan-wook) e diretta dal Kang Yoon-Seong di The Outlaws. Ecco il trailer ufficiale sottotitolato in italiano di Big Bet: la Grande scommessa.

Magari, complice il Natale e tutto il resto, non ve ne siete accorti, ma il 21 dicembre sono arrivati in streaming su Disney+, nella sezione Star, i primi tre episodi della serie coreana Big Bet: la Grande Scommessa, di cui di seguito vi mostriamo il trailer ufficiale sottotitolato in italiano.

Big Bet: la Grande Scommessa - due annunciate stagioni da otto episodi l'uno, che appariranno uno ogni mercoledì sulla piattaforma Disney - racconta la storia di Mr. Cha, un coreano che è emigrato nelle Filippine per sfuggire al fisco del suo paese, e che lì è riuscito a creare un impero nel gioco d'azzardo gestendo un casinò e cominciando a infiltrarsi nel mondo politico e commerciale del paese. La serenità di Cha viene incrinata quando si trova affrontare una grande e decisiva sfida, che potrebbe mandare a rotoli la sua vita e che gli si para di fronte quando viene coinvolto in un caso di omicidio e allo stesso tempo, dalla Corea, arriva qualcuno che ha intenzione di fargli chiudere dei conti aperti col passato (e col fisco del suo paese).

Diretta da Kang Yoon-sung, il regista di un acclamato action intitolato The Outlaws, Big Bet: la Grande Scommessa vede protagonista nei panni di Cha il popolarissimo attore Choi Min-sik, da noi noto soprattutto come protagonisti di Old Boy di Park Chan-wook. Assieme a lui nel cast ci sono nomi molto noti agli appassionati di cinema coreano come Lee Kyu-hyung, Son Suk-ku e Lee Dong-hwi.

Ecco il trailer ufficiale di Big Bet: la Grande Scommessa: