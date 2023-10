Beverly Hills, 90210: Tori Spelling ricorda Luke Perry che avrebbe compiuto 57 anni

News Serie TV

L'interprete di Donna Martin ha voluto augurare buon compleanno al collega Luke Perry, scomparso nel 2019: "Essere umano raro, mi manchi sempre".

Luke Perry è scomparso tragicamente, a causa delle conseguenze di un ictus che non gli ha lasciato scampo, il 4 marzo 2019. Ma continua a vivere nei ricordi dei fan e di chi gli ha voluto bene come Tori Spelling, l'attrice che in Beverly Hills, 90210 interpretava Donna Martin. L'ex co-star dell'attore, come ogni anno, gli ha rivolto un pensiero nel giorno del suo compleanno, l'11 ottobre. Quest'anno l'indimenticabile interprete del "bad guy" Dylan McKey avrebbe compiuto 57 anni e Spelling ha voluto ricordarlo dedicandogli una storia su Instagram.

Luke Perry: Il ricordo di Tori Spelling

L'attrice ha postato una foto che la ritrae con l'ex collega e ha scritto: "Potevano esserci un milione di persone in una stanza, ma lui ti faceva sempre sentire come se fossi l'unico. Gli esseri umani buoni e gentili sono una razza rara. Non ne conosco così tanti purtroppo. Lui era uno di quelli. Buon compleanno. Mi manchi sempre".

Il cast di Beverly Hills, 90210 insieme per sostenersi a vicenda

Recentemente, anche Jennie Garth - interprete di Kelly -, in un'intervista ha ricordato una delle sue scene preferite girate con Perry. "C'era una scena in piscina sul tetto del Bel Age Hotel nel cuore della notte. L'acqua sarebbe dovuta essere calda ma non lo era, quindi abbiamo chiesto alla troupe di entrare in piscina con noi, in modo che tutti congelassero allo stesso tempo. Ci siamo divertiti!", ha ricordato l'attrice.

In generale, in diverse occasioni gli ex colleghi di Beverly Hills, 90210 hanno fatto squadra per sostenersi a vicenda. Recentemente Tori Spelling, Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Brian Austin Green e Gabrielle Carteris hanno partecipato alla convention '90s Con in Florida e, oltre a ricordare Perry con affetto, hanno sostenuto pubblicamente Shannen Doherty, l'interprete di Brenda Walsh, che dal 2015 lotta contro un cancro ormai arrivato al quarto stadio.