Beverly Hills 90210: È morto Joe E. Tata, l'indimenticabile Nat del Peach Pit

News Serie TV

L'attore, a cui era stato diagnosticato il morbo di Alzheimer nel 2018, aveva 85 anni.

Per tutti noi appassionati di serie tv - soprattutto per chi è cresciuto negli anni '90 - rimarrà sempre Nat Bussichio del Peach Pit. È venuto a mancare all'età di 85 anni Joe E. Tata, l'attore famoso per il ruolo del proprietario dello storico ritrovo dei protagonisti di Beverly Hills 90210. La triste notizia è stata condivisa con i fan su Instagram dall'ex star della serie Ian Ziering, l'interprete di Steve Sanders. Pare che l'interprete di Nat soffisse di Alzheimer dal 2018.

La carriera di Joe E. Tata dai polizieschi degli anni '70 fino a Mystery Girls

Nato a New York City nel 1936, Tata ha iniziato a recitare in serie come General Hospital, The Outer Limits e Mister Roberts. Negli anni '70 e '80 è stato tra i protagonisti di numerose serie tv poliziesce come Mannix, Adam-12, The FBI e Le strade di San Francisco ma il successo per lui è arrivato grazie al ruolo dell'amorevole Nat in Beverly Hills 90210 che ha ricoperto ben ben 10 stagioni pari a 238 episodi. Ha recitato anche in alcuni episodi di Wonder Woman, A-Team e Hill Street giorno e notte tornando nei panni di Nat Bussichio in un episodio nella serie sequel di Beverly Hills 90210, intitolata 90210, andata in onda su The CW a partire dal 2008. La sua ultima apparizione in tv è stata, proprio accanto alle ex colleghe Jennie Garth e Tori Spelling (Kelly e Donna di Beverly Hills 90210), nella comedy di breve durata di ABC Family Mystery Girls. La figlia Kelly Tata ha fatto sapere a Deadline che al padre era stato diagnosticato il morbo di Alzheimer nel 2018, motivo per cui negli ultimi anni si era ritirato a vita privata. "Nat era una figura paterna amorevole per i ragazzi della West Beverly High. Ma nella vita reale, mio ​​padre, Joey, è stato onesto, gentile e un padre davvero incredibile", ha aggiunto la figlia.

Il ricordo di Ian Ziering

"Negli ultimi mesi abbiamo perso Jessica Klein, una delle autrici e produttrici più prolifiche di 90210, Denise Douse che interpretava la signora Teasley, e ora sono molto triste nel dire che Joe E. Tata è morto", ha scritto Zeiring su Instagram. "Joey era davvero unico, ricordo di averlo vistoin The Rockford Files con James Garner anni prima che lavorassimo insieme a 90210. Interpretava spesso uno dei cattivi nella serie originale di Batman. Una delle persone più felici con cui abbia mai lavorato, era generoso con la sua saggezza quanto lo era con la sua gentilezza. Sebbene il Peach Pit fosse un set di 90210, spesso sembrava lo sfondo dello show personale Joe E. Tata", ha continuato l'interprete di Steve Sanders. "Forse è rimasto in disparte per molte scene, ma è stato una forza trainante, specialmente per noi ragazzi, insegnandoci ad apprezzare il dono che era 90210. Il mio sorriso si affievolisce oggi, ma crogiolarmi in bei ricordi lo sposta dai miei occhi al mio cuore dove sarà sempre. Le mie sincere condoglianze vanno alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti gli altri a cui era caro", ha concluso.