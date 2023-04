Benedict Cumberbatch protagonista di una serie tv basata su Come fermare il tempo di Matt Haig

News Serie TV

Il progetto riunisce l'attore con il regista de La talpa Tomas Alfredson.

Benedict Cumberbatch sta lavorando a diversi progetti televisivi nell'ultimo periodo, ma nessuno di questi purtroppo è la quinta stagione di Sherlock. L'amato e premiato attore britannico sarà il protagonista di How to Stop Time, serie di 6 episodi basata su Come fermare il tempo, ennesimo romanzo di successo dello scrittore e giornalista Matt Haig, lo stesso del caso letterario La biblioteca di mezzanotte.

Benedict Cumberbatch in How to Stop Time

Scritta da D.C. Moore, attualmente al lavoro anche su Mary & George con Julianne Moore per Sky e AMC, e diretta da Tomas Alfredson, con il quale Cumberbatch ha già collaborato nel film del 2011 La talpa, How to Stop Time racconta la storia di Tom Hazard, un uomo apparentemente normale che soffre di una condizione molto rara chiamata anageria, la quale lo ha tenuto in vita per secoli. Nel corso della storia, Tom e altri uomini e donne come lui sono stati temuti, incompresi e perseguitati. Le loro vite sono state segnate dalla perdita, poiché hanno visto familiari, amici, amanti e figli morire prima di loro. Per sopravvivere, hanno formato una società segreta per proteggere i loro simili, ma anche per rispettare rigide regole di comportamento. La prima di queste regole è quella che Tom minaccia di infrangere: mai innamorarsi.

"Quando ho letto per la prima volta Come fermare il tempo, il potenziale di questa storia mi è stato subito evidente", ha dichiarato Cumberbatch. "Nel suo stile inimitabile, Matt esplora ancora una volta cosa significa essere umani e cosa significa vivere una vita - in questo caso molto lunga - con pathos, discernimento, umorismo, drammaticità e ispirazione. Sono davvero entusiasta di ricongiungermi con Tomas Alfredson, che è la persona perfetta per immortalare la portata, la tensione e il senso dello humor presenti nell'adattamento di D.C. Moore". Haig ha aggiunto: "Benedict Cumberbatch è la persona dei sogni per interpretare Tom Hazard ed è sempre stato colui che ho immaginato nella mia testa. E Tomas Alfredson è il regista ideale per questa storia. L'intero team è straordinario ed è fantastico sentire che una storia è nelle migliori mani possibili".

Gli altri progetti di Benedict Cumberbatch

Risale all'inizio di quest'anno la notizia che Benedict Cumberbatch sta collaborando con Netflix per Eric, miniserie di Abi Morgan (The Iron Lady, Shame) ambientata nella New York degli anni '80 e incentrata su un famoso burattinaio la cui vita inizia a sgretolarsi quando il suo giovane figlio scompare. HBO lo ha scelto invece per il ruolo di Alexander Litvinenko, l'agente dei servizi segreti russi avvelenato in Inghilterra nel 2006, in Londongrad, miniserie di David Scarpa (L'uomo nell'alto castello) basata sul libro di Alan Cowell The Terminal Spy. Netflix gli ha affidato anche un ruolo in The 39 Steps, miniserie ispirata al celebre thriller di Alfred Hitchcock Il club dei 39, adattato da Mark L. Smith (The Revenant). La storia in questo caso si concentra su Richard Hannay, un uomo ordinario che inconsapevolmente diventa una pedina in una cospirazione di ampia portata tesa a creare un nuovo ordine mondiale.