Ben Stiller protagonista di una nuova serie tv di HBO, The Band

Il dramedy è una creazione degli ideatori di Search Party Sarah-Violet Bliss e Charles Rogers.

L'affermato attore e comico Ben Stiller (Tropic Thunder, Tutti pazzi per Mary, Zoolander) sarà il protagonista di The Band, nuova serie dei co-ideatori di Search Party Sarah-Violet Bliss e Charles Rogers per la rete americana HBO. Attualmente in sviluppo, il dramedy con episodi da un'ora sarà prodotto da Media Res e dalla Red Hour Films dello stesso Stiller, che riuniscono le forze dopo i loro successi per Apple TV+ The Morning Show e Scissione.

The Band: La trama della nuova serie tv con Ben Stiller

The Band offrirà uno sguardo all'industria musicale dal punto di vista di Oscar (il personaggio interpretato da Stiller), un impresario del pop e magnate del talento travolto da uno scandalo. Oscar deve ora formare una nuova band per salvare la sua carriera... e forse la sua anima. Il protagonista ricorda vagamente il produttore discografico britannico Simon Cowell, il cui contributo è stato fondamentale per la creazione di una delle più famose boy band di tutti i tempi, gli One Direction.

Stiller darà il suo contributo anche come produttore esecutivo, insieme con i due creatori, John Lesher, Savan Kotecha, Michael Ellenberg e Lindsey Springer. L'ultima volta che HBO ha tentato di esplorare l'industria discografica, con The Idol dell'ideatore di Euphoria Sam Levinson, si è sfiorato il disastro. Fonti vicine al progetto affermano che in The Band l'approccio sarà diverso.