Ben Stiller per la prima volta protagonista di una serie tv, Three Identical Strangers

Negli ultimi anni attivo soprattutto come produttore e regista, nella miniserie interpreterà tre gemelli identici.

Apparso in numerose produzioni televisive nel corso della sua mirabolante carriera quasi quarantennale, e negli ultimi anni impegnato soprattutto come produttore e regista, anche in tv, con risultati altrettanto importanti, Ben Stiller sarà il protagonista di Three Identical Strangers, miniserie di alto profilo, scritta dalla co-ideatrice di Cinque di famiglia Amy Lippman, attualmente in attesa di offerte da parte delle diverse realtà televisive, sia premium che streaming.

La trama di Three Identical Strangers e i ruoli di Bel Stiller

Three Identical Strangers si presenta come un family drama inspirato dall'incredibile storia vera di tre gemelli identici separati alla nascita. Ambientata a New York lungo un periodo che copre più decenni, la miniserie racconta di Bobby Shafran, David Kellman e Eddy Galland, tre perfetti sconosciuti i quali scoprono inavvertitamente di essere tre gemelli omozigoti separati alla nascita. Quando la gioiosa riunione di questi diciannovenni li trasforma in celebrità nazionali, quanto accade mette in moto anche una catena di eventi straordinari e inquietanti.

Stiller, anche uno dei produttori esecutivi di Three Identical Strangers, interpreterà le versioni adulte dei tre fratelli. Visto l'ultima volta in tv nel 2019, nella comedy Arrested Development, negli ultimi anni ha accumulato quattro nomination all'Emmy per il suo lavoro di regista e produttore in Scissione a Apple TV+ e Escape at Dannemora di Showtime. In passato lo avevano coinvolto davanti alla macchina da presa anche Another Period, Workaholics, Curb Your Enthusiasm, The King of Queens, Friends e Frasier, solo per ricordarne alcune, ma mai con un ruolo regolare.