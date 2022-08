Ben Kingsley torna nell'MCU: Sarà nella serie Wonder Man

News Serie TV

L'attore riprende il ruolo di Trevor Slattery dopo essere apparso in Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli e Iron Man 3.

Il Marvel Cinematic Universe dà il bentornato a uno degli uomini più rispettati e apprezzati di Hollywood: il premio Oscar Ben Kingsley, visto l'ultima volta nei panni di Trevor Slattery nel film del 2021 Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, riprenderà il ruolo nella prossima serie Marvel di Disney+ Wonder Man, diretta e prodotta proprio dal regista di Shang-Chi, Destin Daniel Cretton.

Wonder Man: Cosa sappiamo della Serie TV

In sviluppo dallo scorso giugno, Wonder Man si concentra sull'omonimo personaggio dei fumetti Marvel, anche conosciuto come Simon Williams. Figlio di un ricco industriale la cui compagnia fallisce in tempi difficili a causa della concorrenza della Stark Industries di Tony Stark, Williams accetta la mano tesa del villain Barone Zemo, il quale gli conferisce dei superpoteri trasformandolo in un essere di pura energia ionica. Dopo aver combattuto più volte contro i Vendicatori, alla fine Wonder Man si unisce ai loro ranghi.

Il coinvolgimento dello sceneggiatore di comedy Andrew Guest (Brooklyn Nine-Nine, Community) come showrunner suggerisce che la serie potrebbe avere una vena satirica, probabilmente con Hollywood nel mirino, giacché nei fumetti il personaggio di Wonder Man era sia uno stuntman sia un attore, mentre Trevor Slattery è noto per essere un attore fallito. Apparso anche in Iron Man 3, secondo Variety il personaggio avrà un ruolo importante nella serie.