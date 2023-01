Bel-Air: Il trailer ufficiale della stagione 2 fa una rivelazione che piacerà ai fan di Willy, il principe di Bel-Air

News Serie TV

La nuova stagione del remake debutterà negli Stati Uniti su Peacock il 23 febbraio.

Tatyana Ali è tornata a Bel-Air, e anche questa volta c'entra la giovane Ashley Banks. Il trailer ufficiale della stagione 2 di Bel-Air rivela che la star di Willy, il principe di Bel-Air, la sitcom di culto degli anni '90 di cui la prima è il remake in chiave drammatica, avrà un ruolo nei nuovi episodi. L'ex Ashley Banks, la figlia minore di Phil e Vivian, vestirà i panni della Sig.ra Hughes, l'insegnante di letteratura inglese della Ashley di Akira Akbar, che vede in lei qualcosa di speciale e spesso le regala libri della sua collezione.

Bel-Air 2: Cosa ci aspetta nella nuova stagione

In streaming negli Stati Uniti su Peacock dal 23 febbraio (in Italia una data non è stata ancora annunciata, mentre il ciclo inaugurale è disponibile su NOW), la seconda stagione vede Will (Jabari Banks) a un bivio quando una nuova persona entra nella sua vita, sfidando tutto quello che ha imparato a Bel-Air. Mentre Will si destreggia anche nella sua convivenza con i Banks, cercando di riguadagnarsi la loro fiducia dopo essere andato via in malo modo alla fine della stagione precedente, la fratellanza tra Will e Carlton (Olly Sholotan) inizia a evolversi man mano che i due si avvicinano, sebbene continuino a sfidarsi reciprocamente sulle loro differenze.

Hilary (Coco Jones) si ritrova sempre più coinvolta nel suo mondo di influencer, con ripercussioni sulla sua relazione con Jazz (Jordan L. Jones). Intanto, a casa Bank, Vivian e Phil (Cassandra Freeman e Adrian Holmes) lottano per bilanciare matrimonio e famiglia con i rispettivi percorsi professionali e il desiderio di riconnettersi con le cose che per loro sono importanti.

Ali non è la prima veterana di Willy, il principe di Bel-Air ad apparire nel remake. La scorsa stagione, Daphne Maxwell Reid e Vernee Watson-Johnson, interpreti rispettivamente delle sorelle Vivian e Viola 'Vy' Smith, quest'ultima la mamma di Will (Will Smith, produttore esecutivo del remake), sono apparse nei panni di Helen e Janice, due membri del locale Comitato per le Arti che intervistano Vivian per un'ambita borsa di studio.