Bel-Air è la serie più vista di sempre su Peacock: Il video celebrativo

Il servizio streaming festeggia il successo del remake in chiave drammatica di Willy, il principe di Bel-Air.

Poco prima di finire nei guai per aver tirato un ceffone a Chris Rock durante l'ultima cerimonia di premiazione degli Oscar, Will Smith ha fatto qualcosa di lodevole in tv: è stato l'entusiasta produttore esecutivo della serie originale più vista di sempre su Peacock. Stiamo parlando di Bel-Air, il remake in chiave drammatica della sitcom degli anni '90 che ha aiutato Smith a diventare una celebrità in tutto il mondo, Willy, il principe di Bel-Air. Il servizio streaming ne ha celebrato il successo nelle scorse ore, confermando l'arrivo della stagione 2 nel 2023 e condividendo con i fan un nuovo video.

Il successo di Bel-Air

Peacock non ha fornito numeri dettagliati ma ha riferito che, fino ad oggi, la visione di Bel-Air ha coinvolto 8 milioni di account. Nella clip si legge che la serie ha attirato "milioni di spettatori ogni settimana", mentre durante un evento ai NewFront (gli Upfront per i nuovi media) ha riferito che Bel-Air ha "frantumato ogni record di Peacock" sia per incremento del numero di abbonati sia per fruizione del servizio. "Siamo euforici per la risposta positiva a Bel-Air e per il fatto che questo pubblico appassionato abbia rapidamente consolidato la serie nello spirito culturale del suo tempo", ha affermato la presidente dei contenuti di intrattenimento di NBCUniversal Television and Streaming Susan Rovner. "Settimana dopo settimana, Bel-Air ha affascinato il pubblico con vivaci cliffhanger e performance corali straordinarie guidate dall'impareggiabile Jabari Banks. Non vediamo l'ora di sapere cosa c'è in serbo per la seconda stagione".

Bel-Air: La trama della nuova serie

In Italia disponibile su Sky e in streaming su NOW come parte di un'area riservata alle produzioni Peacock inclusa nell'abbonamento, Bel-Air è ambientata nell'America dei giorni nostri e segue Will (Banks), un adolescente di West Philadelphia mandato dalla madre preoccupata a Bel-Air, dai ricchi zii Phillip e Vivian Banks (Adrian Holmes e Cassandra Freeman). Qui Will fa i conti con il potere delle seconde possibilità, navigando tra i conflitti, le emozioni e i pregiudizi di un mondo molto diverso dall'unico che abbia mai conosciuto. Nel cast troviamo anche Coco Jones, Olly Sholotan e Akira Akbar nei panni dei cugini Hilary, Carlton e Ashley, mentre Jimmy Akingbola interpreta Geoffrey, il maggiordomo dei Banks.