Becoming Karl Lagerfeld: incontro con Daniel Brühl, l'attore prêt-à-porter che declamava alle pecore

In occasione dell'uscita su Disney+ della miniserie Becoming Karl Lagerfeld, disponibile da oggi 7 giugno, Daniel Brühl ha fatto un salto a Milano per raccontare ai giornalisti il suo lavoro su un personaggio iconico che ha cercato di rendere fragile e romantico.

Per qualcuno Karl Lagerfeld è stato il direttore creativo di Chanel, per altri l'arbiter elegantiarum che ha detto: "I pantaloni della tuta sono un segno di sconfitta", per altri ancora semplicemente l'artista dai capelli bianchi, gli occhiali da sole e i guanti senza dita. Per noi che invece abbiamo visto in anteprima la miniserie Becoming Karl Lagerfeld, il grande avversario di Yves Saint Laurent era un uomo che citava Robert Musil ripetendo: "Non c’è un giorno della vita in cui non abbia sognato di diventare un grand’uomo".

Da oggi su Disney +, i 6 episodi di Becoming Karl Lagerfeld raccontano l'ascesa dello stilista a partire da quando, nella Parigi del 1972, cercava di diventare qualcuno. Prodotta da Gaumont e Jour Premier, la serie è tratta dal bestseller "Kaiser Karl" di Raphaëlle Bacqué e ci mostra, "tra glamour e conflitti personali, feste grandiose e passioni distruttive", Karl prima che diventasse Lagerfeld.

A interpretare Lagerfeld in Becoming Karl Lagerfeld è un attore eclettico, colto e poliglotta proprio come il suo personaggio. Parliamo di Daniel Brühl, che è venuto in Italia, a Milano, per promuovere la miniserie. Al suo fianco recitano: Théodore Pellerin (Jacques de Bascher), Arnaud Valois (Yves Saint Laurent), Alex Lutz (Pierre Bergé) e Agnès Jaoui (Gaby Aghion), per fare soltanto alcuni nomi.

Solo davanti a una platea in carne ed ossa e a un pubblico virtuale collegato via zoom, Brühl si è scusato per il suo italiano, che ha definito "una catastrofe", e ha parlato diffusamente, e in inglese, del lavoro sul personaggio, dell'alta moda, del suo amore per le contraddizioni, dell'energia e curiosità di Lagerfeld e di un mazzo di 150 rose rosse ricevuto il primo giorno di riprese.

Daniel Brühl e il vero Karl Lagerfeld

Per me è stato molto interessante scoprire chi fosse Karl Lagerfeld prima di diventare famoso e soprattutto prima di trasformarsi nel personaggio che lui stesso aveva inventato. L'ho incontrato soltanto una volta, 20 anni fa. Mi ha scattato delle fotografie e ho conosciuto la "maschera" che aveva creato soprattutto per proteggersi, un po’ come aveva fatto Andy Warhol. Ho visto i capelli bianchi, gli occhiali da sole - per un istante ho visto i suoi occhi - e poi i suoi guanti, insomma la sua tipica "uniforme". Volevo scoprire qualcosa sul giovane Lagerfeld e sul modo in cui è diventato l'artista che tutti conosciamo. Nella serie ho voluto far vedere un Karl Lagerfeld più vulnerabile di come lo ricordiamo: più insicuro, fragile e molto romantico.

Il lavoro su Karl Lagerfeld

È stato un processo lungo, ma adesso che sto invecchiando, e non mentirò sulla mia età, come faceva Karl Lagerfeld, ma vi dirò che fra un paio di giorni avrò 46 anni… dicevo, ora che sto invecchiando, sono alla ricerca di ruoli che non ho mai interpretato prima e capaci di mettermi alla prova. Interpretare Karl Lagerfeld è stato come fare un puzzle da 10.000 pezzi. Mi sono mosso lentamente, cominciando dalla lettura di 3 biografie. Karl era bravissimo a vendersi bene anche quando era giovane, e perciò ho trovato delle interviste di tanto tempo fa che mi hanno permesso di studiare il modo in cui parlava e il suo linguaggio del corpo. Ho incontrato diversi suoi amici di vecchissima data, scoprendo dettagli che non erano nei libri, e alla fine mi sono buttato, cercando di trovare il giusto linguaggio del corpo e la giusta maniera di parlare. Ormai trascorro la maggior parte del mio tempo in montagna, in Spagna, e il mio vicino di casa possiede asini e pecore, che sono stati i miei primi spettatori, perché ho indossato scarpe con il tacco alto e ho iniziato a parlare fra me e me in francese. Mi sono accorto che c’erano due pecore che mi guardavano, ma sembravano gradire la mia performance.

Karl Lagerfeld: ambizione, mania del controllo, solitudine

Quando interpreti un personaggio iconico, stravagante, eccentrico, misterioso e anche molto distante da te, devi stare attento a non scivolare nella caricatura o a non copiare pedissequamente. Devi creare una tua versione del personaggio e devi farlo con grande senso di responsabilità, perché ti trovi a percorrere una strada intima, privata e delicata. Karl Lagerfeld era molto discreto sulla sua vita privata, quindi dovevo essere abbastanza coraggioso da decidere io come muovermi. Ho capito che dovevo fare mio il modo di agire e ragionare di un uomo che voleva essere amato e rispettato, che desiderava conquistare Parigi. Da outsider quale era, e venendo dalla Germania, era affamato di notorietà. Voleva disperatamente aprirsi all'amore della sua vita, ma aveva una paura folle di perdere il controllo. Riuscivo a comprendere certi aspetti della sua personalità perché mi appartenevano, anche se in maniera più leggera, e quindi ho cercato un legame con il personaggio e l'ho trovato, perché anche un attore desidera essere amato e rispettato. Ma i riflettori puntati su di me erano davvero poca cosa rispetto a quelli puntati su Karl Lagerfeld. Quanto alla solitudine, conosco anche quella perché l'ho sperimentata, anche se non così estrema come quella di Lagerfeld. Ho sempre avuto l'impressione di potermi riconoscere in alcuni dei suoi sentimenti, senza averli però provati nella loro massima intensità.

Il cinema deve essere prêt-à-Porter

Nel corso della mia carriera, mi è capitato di conoscere registi che sono molto haute couture. Se penso a me stesso e all'educazione che ho ricevuto da mio padre, che era un regista prevalentemente di documentari ma mi ha comunque sostenuto quando ho cominciato a lavorare per il cinema, rammento benissimo che un giorno mi disse: "Idealmente devi voler raccontare storie di cui possano parlare i tassisti, gli intellettuali e gli appassionati di feuilleton. Devi rivolgerti a tutti quanti". Si tratta di una filosofia in cui ancora credo fortemente: rivolgersi a un pubblico il più ampio possibile, e proprio per questo anche a me capita di sentirmi come uno stilista di prêt-à-porter, e talvolta in Germania accade che qualcuno mi dica ciò che Pierre Bergé ha detto a Lagerfeld: "Sei solamente un mercenario del prêt-à-porter".

Le contraddizioni di Kaiser Karl

Ciò che amo negli esseri umani e che come attore ritengo estremamente stimolante da rappresentare sono le contraddizioni. Karl Lagerfeld era uno straordinario esempio di estreme contraddizioni, perché era davvero un intellettuale, e ricordo a tal proposito dei programmi televisivi in cui parlava di letteratura e si capiva chiaramente che aveva letto tutti i libri di cui si discuteva. Dall'altro lato era un'icona pop del pazzo, veloce e superficiale mondo della moda. Era uno stilista e un artista, perché un artista lo era eccome: grande fotografo e grande illustratore. Senza contare che era un abile uomo d’affari. Karl era tantissime cose contemporaneamente e questo ha reso il personaggio molto interessante. Ho voluto mostrare queste contraddizioni, che lo hanno caratterizzato fino all'ultimo giorno della sua vita. Perfino mentre invecchiava, non ha mai perso la sua curiosità ed è rimasto in contatto con i giovani per capire il loro mondo. Come lui stesso ha raccontato, in uno scaffale accanto al letto teneva sempre 8 libri che leggeva contemporaneamente, e uno che legge Proust e i romantici tedeschi, e nello stesso tempo è nel bel mezzo di una sfilata, mi è sembrato da subito un uomo magnifico e sicuramente non banale.

La vita frenetica degli stilisti

Grazie a Karl Lagerfeld ho imparato molto sulla moda, cosa che, per altro, era necessaria per il film. Anche da Chloé si sono amorevolmente presi cura di me a Parigi. Per 3 giorni ho potuto avere accesso a qualsiasi cosa riguardante la moda, ma devo dire che il mio rapporto con la moda è cominciato ben prima di questo film grazie a un italiano che ammiro molto: Alessandro Sartori. È venuto a Berlino per il mio trentesimo compleanno e dal quel momento siamo sempre stati buoni amici. Lui è stato il primo stilista che ho conosciuto nella mia vita e, incontrandolo, mi sono reso conto di quanto sia difficile e faticoso il suo lavoro: di quanta disciplina, concentrazione ed energia creativa bisogna avere, perché il mondo della moda è molto più veloce di quello del cinema. Gli stilisti devono continuamente reinventarsi, non ci si ferma mai. Alessandro ha la stessa energia e passione di Karl Lagerfeld e ha conservato intatta questa energia per tanto tempo. Stare al passo con un simile ritmo è ammirevole, perché è un lavoro estenuante, che rende quasi impossibile mantenere un equilibrio, e quindi, da quando ho conosciuto Alessandro, prendo molto sul serio la moda.

Un mazzo di rose rosse

Ricordo sempre con piacere un episodio che riguarda Theodore Pellerin, l'attore che nella serie interpreta Jacques de Bascher. Il mio primo giorno di riprese dovevo girare una scena in cui c'era Marlene Dietrich. Dovete sapere che per me il primo momento di verità è sempre il primo giorno di riprese, durante il quale avverto improvvisamente una grande pressione e non ho idea di come finirà il viaggio con il regista, la troupe, eccetera, e quindi mi capita di essere nervoso. Quel giorno ero molto teso. Quando poi, finalmente, siamo arrivati al termine della giornata, sono andato in camerino a cambiarmi e là ho visto un enorme mazzo di rose rosse, non ne avevo mai viste così tante insieme, saranno state 150. Così ho chiamato mia moglie e le ho detto: "Amore, ho dei fiori davanti agli occhi, in 13 anni di relazione non ti ho mai regalato fiori, sono bellissimi, mi domando chi li abbia mandati". Dopodiché sono tornato nell’appartamento di Parigi dove abitavo e ho cercato un vaso abbastanza grande per contenere tutte le rose. E là mi sono accorto che c'era un biglietto, e sul biglietto c'era scritto: "Per Carlito da Jacques", quindi era un regalo di Theodore che mi augurava buona fortuna, ma nello stesso tempo si trattava una maniera molto elegante e intelligente per cominciare la sua opera di seduzione e la nostra relazione. Poi abbiamo cominciato a lavorare, e devo ammettere che è stata la prima volta che ho recitato in un film in cui avevo una storia d'amore con un uomo. La chimica tra me e Theodore era incredibile, c'era molta verità, tanto che ho richiamato mia moglie e le ho detto: "Amore mio, mi dispiace, ma io amo quest’uomo". Lei mi ha risposto: "Non c’è problema, lui mi piace, possiamo avere una relazione aperta".