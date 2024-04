Becoming Karl Lagerfeld: Il trailer ufficiale della serie sull'iconico stilista

News Serie TV

Il drama, con Daniel Brühl protagonista, debutterà in streaming su Disney+ il 7 giugno.

Amicizie, rivalità, tradimenti e passioni sullo sfondo delle notti parigine degli anni ‘70. La storia del visionario stilista Karl Lagerfeld non è legata solo al mondo della moda e la nuova serie Becoming Karl Lagerfeld vuole raccontarcela svelando la storia di Karl, prima di quella di Lagerfeld. Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale del drama che sarà disponibile dal prossimo 7 giugno in streaming.

La trama di Becoming Karl Lagerfeld

Prodotta da Gaumont e Jour Premier e adattata dal bestseller Kaiser Karl di Raphaëlle Bacqué, Becoming Karl Lagerfeld segue il famoso stilista (intepretato da Daniel Brühl) fin dal 1972 quando ha 38 anni e non porta ancora il suo iconico taglio di capelli. È un designer di prêt-à-porter, sconosciuto al grande pubblico. Quando incontra e si innamora del sensuale Jacques de Bascher (Théodore Pellerin), un giovane dandy ambizioso e problematico, il più misterioso degli stilisti osa sfidare il suo amico (e rivale) Yves Saint Laurent (Arnaud Valois), genio dell’haute couture sostenuto dal discusso uomo d’affari Pierre Bergé (Alex Lutz). La serie promette di portarci "nel cuore degli anni ‘70, a Parigi, Monaco e Roma, per seguire la crescita formidabile di questa personalità complessa e iconica della couture parigina, già spinta dall’ambizione di diventare l'imperatore della moda", fa sapere Disney+.

Il cast

Oltre a Daniel Brühl (Niente di nuovo sul fronte occidentale) nel ruolo del couturier, ci sono Théodore Pellerin (Beau ha paura) in quello di Jacques de Bascher e Arnaud Valois (Dopo Oliver) nei panni di Yves Saint Laurent. Alex Lutz (Strangers by Night) interpreta Pierre Bergé. Agnès Jaoui (Il gusto degli altri) interpreta Gaby Aghion, la fondatrice della casa di moda Chloé che ha contribuito in modo determinante alla sua fama. Jeanne Damas veste i panni di Paloma Picasso, mentre la cantautrice e modella Claire Laffut quelli di Loulou de La Falaise. La leggendaria attrice Marlene Dietrich è interpretata da Sunnyi Melles (Triangle of Sadness) mentre Andy Warhol è interpretato da Paul Spera (Marie-Antoinette). Completa il cast l’attrice tedesca Lisa Kreuzer (Dark) nel ruolo della madre di Karl, Elisabeth Lagerfeld.

Jérôme Salle (Kompromat: Il caso Rousell) è alla guida della serie e ha diretto gli episodi 1, 2 e 6. Condivide il ruolo di produttore esecutivo con Arnaud de Crémiers. Gli episodi 3, 4 e 5 sono diretti da Audrey Estrougo (Tout va bien). Isaure Pisani-Ferry (Rapinatori: La serie) è la creatrice della serie, insieme a Jennifer Have (Infidèle) e Raphaëlle Bacqué. Isaure Pisani-Ferry è anche capo sceneggiatrice della serie, avendo co-scritto tutti gli episodi con Dominique Baumard (Le Bureau - Sotto copertura), Jennifer Have e Nathalie Hertzberg (Le Procès Goldman).