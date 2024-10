BBC annuncia lo spin-off di Orgoglio e pregiudizio, incentrato su Mary Bennet

News Serie TV

La nuova serie di 10 episodi è nelle mani dell'ideatrice di Ragazze elettriche Sarah Quintrell.

Considerata un classico della tv britannica, Orgoglio e pregiudizio, miniserie del 1995 tratta dal celebre romanzo omonimo di Jane Austen, espanderà il suo universo con uno spin-off incentrato su Mary Bennet, la sorella spesso trascurata della protagonista Elizabeth. Il drama, intitolato The Other Bennet Sister e destinato anch'esso a BBC, è nelle mani di Sarah Quintrell, reduce dalla breve esperienza di Ragazze elettriche.

The Other Bennet Sister: La trama dello spin-off di Orgoglio e pregiudizio

Basata anch'essa su un romanzo, La sorella dimenticata di Janice Hadlow, The Other Bennet Sister presenta Mary come la sorella diversa dalle altre. Goffa, ansiosa, moralista, tutt'altro che centrata e una cantante terribile, lei è trascurata dalla madre e destinata apparentemente a una vita in cui nessuno la prenderà mai in considerazione, neppure per un ballo. Questo finché Mary non prende in mano la situazione. È così che vivrà finalmente la sua storia d'amore epica, mentre viaggerà dalla sicurezza e dalla claustrofobia della casa di famiglia a Meryton allo sfarzo della Londra dell'Età della Reggenza al fascino pastorale del Distretto dei Laghi, mentre cercherà indipendenza, romanticismo e accettazione.

"Sono emozionata di raccontare la storia di Mary, l'altra sorella Bennet, esplorando cosa significhi diventare maggiorenni quando sei quella strana", ha dichiarato Quintrell. "È una gioia adattare la brillante interpretazione di Janice Hadlow di un classico così amato con il team di Bad Wolf, e aver trovato casa a BBC. Sono cresciuta (un'adolescente goffa e ansiosa, che sbagliava ogni cosa...) guardando i meravigliosi adattamenti della Austen di BBC. È ciò che ogni scrittore sogna e non vedo l'ora di portare questa bellissima storia sullo schermo, non da ultimo, per tutte le Mary là fuori!".