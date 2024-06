Batman: Caped Crusader, il trailer ufficiale della serie animata preannuncia qualcosa di spettacolare

News Serie TV

Creata dallo stesso Bruce Timm dell'iconica serie animata degli anni '90, debutterà su Prime Video ad agosto.

L'arrivo su Prime Video della serie animata Batman: Caped Crusader è uno di quegli appuntamenti da non perdere per nessuna ragione al mondo. Lo si può affermare con ancora più convinzione dopo aver osservato lo splendido trailer ufficiale diffuso dal servizio streaming. Uno show animato con il più celebre e amato supereroe della DC Comics non dovrebbe essere una novità. Qualcuno potrebbe persino dire che la perfezione era stata già raggiunta negli anni '90 con Batman. Ma questa nuova incarnazione, concepita come quella clamorosa volta da Bruce Timm, si preannuncia diversa da qualsiasi altra. A cominciare dal ritratto che fa del Cavaliere Oscuro.





La trama di Batman: Caped Crusader

Disponibile in streaming con tutti gli episodi dal 1° agosto, Batman: Caped Crusader ci porta chiaramente a Gotham City, dove i corrotti sono più numerosi dei buoni, i criminali imperversano indisturbati e i cittadini rispettosi della legge vivono in un costante stato di terrore. Forgiato dal fuoco della tragedia - l'assassinio dei suoi genitori -, il ricco Bruce Wayne diventa qualcosa di più e, allo stesso tempo, meno che umano. Diventa Batman. La sua crociata personale per la giustizia attira alleati inaspettati all'interno del Dipartimento di Polizia di Gotham City (GCPD) e del Gotham City Hall, ma le sue azioni eroiche finisco per generare conseguenze letali e impreviste.

Alla domanda "Cosa ne pensi di Batman?" posta nel trailer, diversi residenti di Gotham City riferiscono di essere "spaventati" e che "dovrebbero catturare quel mostro e rinchiuderlo". Timm, come ha raccontato a Entertainment Weekly, lo descrive come "un essere umano davvero strano", spiegando che, essendo Caped Crusader ambientata negli anni '40, all'inizio della carriera di Batman come vigilante, nessuno sa cosa pensare di lui. "Cerchiamo di spazzare via la conclusione scontata che sia un eroe, sia che si tratti della polizia, dei normali cittadini di Gotham o degli spettatori", ha aggiunto il produttore James Tucker.