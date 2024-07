Batman: Caped Crusader cambia genere a uno dei nemici più famosi di Bruce Wayne

News Serie TV

La nuova serie animata di Bruce Timm debutterà su Prime Video questo giovedì.

In Batman: Caped Crusader, Il Pinguino, uno degli avversari più celebri di Bruce Wayne/Batman, sarà una donna. L'annuncio arriva dal panel della nuova serie animata di Prime Video al Comic-Con di San Diego, dove è stato rivelato che a doppiare Oswalda Cobblepot sarà la nominata all'Oscar Minnie Driver, il cui nome era già circolato nelle scorse settimane.

A proposito di Batman: Caped Crusader

Disponibile in streaming con tutti gli episodi della prima stagione dal 1° agosto, Batman: Caped Crusader (già rinnovata per una seconda stagione) si presenta come "una rivisitazione della mitologia di Batman", prodotta dallo stesso Bruce Timm dell'iconica Batman degli anni '90 insieme con J.J. Abrams e Matt Reeves (The Batman). Tornando alle radici cinematografiche noir del personaggio, la serie si concentra sui suoi primi anni nella lotta al crimine, prima che formasse un'alleanza con il commissario Jim Gordon e il Dipartimento di Polizia di Gotham City.

In città, i corrotti sono più numerosi dei buoni, i criminali imperversano indisturbati e i cittadini rispettosi della legge vivono in un costante stato di terrore. Forgiato dal fuoco della tragedia (l'assassinio dei suoi genitori), il ricco Bruce Wayne (doppiato nella versione originale da Hamish Linklater) diventa qualcosa di più e, allo stesso tempo, meno che umano. Diventa Batman. La sua crociata personale per la giustizia attira alleati inaspettati all'interno del GCPD e del Gotham City Hall, ma le sue azioni eroiche finisco col generare conseguenze letali e impreviste.

Il resto del cast vocale include Christina Ricci nel ruolo di Selina Kyle/Catwoman, Jamie Chung di Harleen Quinzel/Harley Quinn, Eric Morgan Stuart di Jim Gordon, Diedrich Bader di Harvey Dent/Due Facce, Jason Watkins di Alfred Pennyworth, Bumper Robinson di Lucius Fox, Dan Donohue di Clayface e tanti altri.