Based on a True Story: Le prime foto della nuova serie thriller con Kaley Cuoco

News Serie TV

Prodotto anche da Jason Bateman, il dramedy ironizza sull'ossessione degli americani per il true crime e arriverà negli Stati Uniti in streaming su Peacock.

Dopo Only Murders in the Building, anche Based on a True Story indagherà a fondo sull'ossessione degli americani per il true crime con un approccio satirico. La nuova serie, creata dal produttore esecutivo di The Boys Craig Rosenberg e prodotta tra gli altri da Jason Bateman, arriverà negli Stati Uniti in streaming su Peacock l'8 giugno (in Italia ancora non sappiamo dove e quando). Intanto il servizio di video in streaming ha diffuso le prime foto che ritraggono i protagonisti, tra cui Kaley Cuoco (The Big Bang Theory, L'assistente di volo), Chris Messina (The Mindy Project) e Tom Bateman (Dietro i suoi occhi).

La trama e il cast di Based on a True Story

La serie, lunga otto episodi, segue un agente immobiliare, un'ex star del tennis e un idraulico che colgono un'opportunità unica per capitalizzare l'ossessione americana "per il true crime, gli omicidi e i water che si chiudono lentamente". È descritta come una dark comedy basata su "un bizzarro fatto vero".

Kaley Cuoco interpreta Ava Bartlett, Chris Messina è Nathan e Tom Bateman è Matt. Il cast comprende anche Natalia Dyer (Stranger Things), Alex Alomar Akpobome (Industry), Aisha Alfa (Good Trouble), Annabelle Dexter-Jones (Succession), Li Jun Li (Diavoli), Liana Liberato (The Beach House) e Priscilla Quintana (Good Trouble). Il progetto è nato sotto l'egida di UCP di Universal Studio Group e coinvolge Craig Rosenberg, oltre a Jason Bateman e Michael Costigan come produttori esecutivi insieme alla loro società di produzione Aggregate Films e a Roxie Rodriguez e Melissa Blake come co-produttrici esecutive.

Le dichiarazioni del creatore

Così l'ideatore Craig Rosenberg ha parlato dell'idea che sta alla base della serie: "Negli ultimi dieci anni, un vero fenomeno criminale ha travolto l'America. Podcast, documentari, spettacoli di fantasia basati su storie vere dominano la cultura. Gli assassini sono diventati celebrità e le celebrità sono diventate assassini che mi hanno ispirato a creare questa serie. Sono rimasto affascinato dall'idea di una coppia sposata i cui sogni giovanili non si sono realizzati e che hanno visto l'ondata di marea del true crime come un'opportunità per cambiare la propria vita e salvare il proprio matrimonio. La nostra ambientazione a Los Angeles, la città in cui tutti vogliono essere famosi, è diventata uno sfondo vivido per la nostra storia che parla di fama, ambizione, aspirazione e omicidio. Sedetevi e unisciti ad Ava e Nathan mentre cercano di venire a capo della loro pericolosa idea".